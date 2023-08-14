В сети нашли 'двойника' Владимира Зеленского: он – продавец рыбы в Неаполе и звезда TikTok. Фото и видео

Обычный торговец морепродуктами из Неаполя, Италия, Джиджи Пешериа стал настоящей звездой в сети. А все благодаря своему невероятному внешнему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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За итальянцем в TikTok следит больше миллиона интернет-пользователей (на момент написания новости). Видео, на которых он просто лакомится на камеру рыбой, фруктами и другими различными деликатесами, собирают от 200 тысяч до миллиона просмотров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Известно, что ранее "двойник" украинского гаранта работал барменом. Сейчас же он – продавец рыбы. Джиджи обожает показывать подписчикам свои рабочие моменты или же, как мы заметили выше, есть собственный товар на камеру.

Теперь итальянец еще и знаменитый блогер. Его нередко приглашают на интервью, во время которых он делится успехом своих вирусных роликов. Однако настоящую славу Пешериа, безусловно, принесла его внешность.

Мужчина, как отмечают интернет-пользователи, имеет не только схожие с Зеленским черты, но и мимику, жестикуляцию.

Главные фанаты "клона" украинского президента, как можно было догадаться, – украинцы. Они оставляют под роликами итальянца тысячи комментариев.

Так, украинские юзеры пишут: "Я один подумал, что он сейчас начнет говорить хриплым бархатным голосом?", "Наконец-то Вова выспавшийся и отдохнувший", "Зашла в комментарии, зная, что тут родня будет", "Бажаю здоров'я шановні українки та українці", "А он вообще знает, на кого похож?", "Тем временем россияне: Зеленский сбежал из Украины и отдыхает в Италии", "Одно лицо!"

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский признался, что старается совершенно не думать об угрозе собственной жизни. Он осознает, что ежедневно является одной из главных целей для российской стороны, однако не зацикливается на этом, дабы "не держать самого себя на цепи". Также президент рассказал, как проходит его утро, и какую музыку он слушает. Все подробности – в нашем материале.

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