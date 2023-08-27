Прикол вышел из-под контроля: кто такой 'депутат Лебигович', которого называют будущим президентом

В украинском TikTok уже который день подряд не утихает "мемный бум" вокруг нового "кандидата в президенты" Лебиговича. На самом деле, речь идет о стримере Михаиле Лебиге, который не собирается баллотироваться в лидеры страны и даже в Верховную Раду не стремится. Однако интернет-пользователей не остановить: они создают агитационные листовки, распространяют в комментариях хэштег "за Лебиговича" и даже поют об этом песни.

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На мемы уже отреагировали украинские депутаты, которые не понимают, кто такой Лебигович и почему украинцы собрались за него голосовать. Сам же Михаил Лебига от выходок поклонников всячески открещивается и призывает подписчиков остановить "политическую кампанию". OBOZREVATEL расскажет, откуда взялся мем и как далеко он зашел.

Кто такой Михаил Лебига и как появился Лебигович?

Михаил Лебига – популярный стример на платформе Twitch, который снимает обзоры на популярные украинские ток-шоу, смешные видео и прочее. Во время одной из таких трансляций ему удалось собрать 8,3 млн грн на дроны для ГУР и установить тем самым рекорд на Twitch. А не так давно блогер пересмотрел дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Отсюда и началась история Лебиговича, которого буквально придумали зрители стрима. Очевидно, им очень понравилось, как блогер шутил и комментировал высказывания бывших кандидатов в президенты Украины.

Фамилия Лебигович, как можно догадаться, состоит из фамилии самого стримера, то есть Лебига, и фамилии экс-президента-беглеца Януковича. "Баллотируется" он якобы от "Партии рейгонов" в бюллетене под номер 5, однако в сети для "кандидата" придумали и другие партии, одна из которых – "Слуга калорий".

Что говорит Лебига о своем "президентстве"?

Блогер сделал заявление после того, как многие украинцы всерьез поверили в его кандидатуру на пост президента страны: "Я Лебига и я никуда не иду баллотироваться, я не буду никаким депутатом. Меня нет ни в каких бюллетенях". Однако в сети это стало еще одним поводом для шутки – Лебигу сравнили с нынешним гарантом Владимиром Зеленским, который в 2018 году также утверждал, что не собирается идти в президенты.

В TikTok чуть ли не под каждым видео (даже под теми, которые никак не связаны с "кандидатом" и Украиной в целом) комментаторы пишут: "За Лебиговича", "Мой голос – за Лебиговича" и так далее.

Кроме того, в TikTok завирусилась песня с текстом: "А я не Лебіга, я – Лебігович. Євро –10. Долар – 8. Де там Якунович?"

На Лебиговича отреагировали в Верховной Раде

На появление загадочного "коллеги" отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он спросил у подписчиков, хороший ли рейтинг у Лебиговича и как с ним связаться?

Лебига после этого в истерике записал обращение к подписчикам, в котором призвал их остановиться, поскольку "прикол вышел из-под контроля".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети нашли "двойника" Владимира Зеленского. Это торговец морепродуктами из Неаполя, Италия, Джиджи Пешериа, и онстал настоящей звездой в TikTok благодаря своей внешности.

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