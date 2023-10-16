'Я была Робин Гудом': Полякова оправдалась за выступление на скандальной свадьбе бывших прокурора и работницы ГБР

Знаменитая украинская певица Оля Полякова попала в громкий скандал из-за выступления на пышной свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований (ГБР) Роксоланы Москвы. Роскошное празднование молодоженов назвали "пиром во время чумы", ведь один только двухметровый торт, по оценкам кондитеров, может стоить более 100 тысяч гривен. Звездам, развлекающим гостей на торжестве, тоже "прилетело", поэтому Полякова после волны хейта решила прокомментировать ситуацию.

Артистка заявила, что ее работа – развлекать людей, а "не проводить аудит или расследование", намекая на то, что происхождение денег, за которые она выступает, ее не волнует. Обращение с соответствующими комментариями певица разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мне очень не нравится вся эта история со свадьбой во Львове. Я эффективно принимаю одно только решение – работать. Работать, делать то, что умею, и помогать на сколько могу. А могу я много. Да, моя работа – развлекать людей, и я это делаю.Честно, от души и, да, за деньги, когда их имеют люди. Когда их нет у людей, я тоже работаю: танцую, пою, шучу. Для детей, военных, медиков, раненых. И им это очень нравится. Для меня это награда", – начала звезда.

Видео дня

Полякова подчеркнула, что если кто-то из ее критиков считает, что ей заплатили "плохие" люди, то это можно расценивать как деятельность Робин Гуда. Сама артистка уверяет, что перед выступлением не интересуется, откуда у ее заказчиков деньги.

"Неужели кто-то из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходов заказчиков своих выступлений? Неужели кто-то думает, что я вообще знаю, кто они? Неужели вы думаете, что мне вообще предоставляют такую информацию? Моя работа – точно не аудит и не расследование, откуда у них есть деньги, может власть ответит мне и всем нам, откуда у этих людей деньги?... Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за работу, то относитесь к этому, если бы я была Робин Гудом: беру у плохих, отдаю хорошим", – прокомментировала певица.

Также Полякова попыталась снять с себя ответственность, добавив, что "мечтает жить и работать в стране, где работает закон, и где государство отвечает за своих госслужащих".

Впрочем, не все украинцы оценили комментарии певицы. Под видео Поляковой собралось немало недовольных отзывов. Интернет-пользователи пишут: "Оля, извините, но это пизде*. Проблема не в том, что вы пели, а в том, где и при каких обстоятельствах... Это позор, стыдище устраивать, и поддерживать такие мероприятия в такие времена ... Пели и развлекались вы, а стыдно обычным людям", "Вы работаете на ту публику, которая обворовала Украину и каждого из нас", "Не ко времени такие гуляния сейчас, и не имеет значения, у кого и за какие деньги. Перед ребятами, которые на фронте, должно быть стыдно и заказчикам, и исполнителям".

Напомним, пышное гулянье свадьбы в условиях полномасштабной войны возмутило общественность. Только двухметровый свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен. В первый день праздника, по данным издания, у молодоженов было более 300 гостей, а во второй – 500. Кроме Поляковой на торжестве гостей развлекал Александр Пономарев и Дзидзьо, а ведущим был Григорий Решетник.

В сети свадьбу назвали "пиром во время чумы". Украинцы пишут, что такой свадьбе могут позавидовать даже звезды Голливуда и столь пышное празднование в разгар войны с РФ неуместно.

Как писал OBOZ.UA, все чаще Оля Полякова, которую привыкли видеть в эпатажных и ярких нарядах, предстает перед аудиторией в лирическом, спокойном и нежном образе. А в недавнем клипе артистки на песню "У твоїх обіймах" бывшую "королевую ночь" вообще сравнили с Тиной Кароль и обвинили в "воровстве" стиля. Что ответил на эти упреки продюсер Михаил Ясинский – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!