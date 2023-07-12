'Я была любовницей': Кристина Соловий впервые рассказала о своих серьезных отношениях и вспомнила, как была жертвой абьюза

Популярная украинская певица Кристина Соловий призналась, что была любовницей в своих первых серьезных отношениях. Артистка согласилась на роль "второй", поскольку была очень влюблена в своего избранника, а он тем временем не торопился расставаться со своей девушкой ради знаменитости.

Видео дня

Откровениями Соловий поделилась на проекте "Ебаут", который выходит на одноименном YouTube-канале. Она также вспомнила, как была жертвой в абьюзивных отношениях.

"Я была любовницей своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а со мной можно было поцеловаться. И меня это устраивало, потому что я была очень влюблена. Я ведь не могла его ревновать к его девушке, потому что я сама на это согласилась", – призналась исполнительница.

Одним из самых болезненных опытов для Соловий стали отношения с абьюзером. Бойфренд оказался очень ревнивым. Он устраивал скандалы, которые заканчивались настоящими побоями. Звезда долгое время терпела поднятие руки и прятала синяки только потому, что испытывала сильные чувства к своему мучителю.

"Доходило до того, что я получала пощечину, такую ​​серьезную. За ситуацию совершенно невинную. Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был в компании, все было супер. И тут приходит телевидение, были какие-то съемки. Подходит ко мне один рок-музыкант и, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня прямо в губы так долго и страстно. Он специально это сделал, чтобы привлечь внимание. Мы с моим парнем по дороге разбирали всю эту ситуацию. Он начинает меня тушить, гнобить... Я начинаю что-то доказывать, кричать, и я понимаю, что я падаю на кровать от пощечины", – вспомнила Соловий.

Напомним, последние несколько месяцев в сети не утихают слухи о том, что у Соловий роман с украинским писателем и музыкантом Сергеем Жаданом, который старше ее на 18 лет. Об этом заговорили еще в декабре прошлого года, когда певица выпустила клип на композицию "Юність". В видеоработе Жадан сыграл роль ее избранника. Сцены с нежными и в то же время очень страстными поцелуями шокировали фанатов и дали толчок для домыслов о том, что между звездами не только рабочие отношения.

Однако более активно эти слухи начали распространяться как раз в конце апреля и начале мая 2023 года. Тогда Соловий и Жадана заметили на прогулке, во время которой они держались за руки. А на днях знаменитости снова подогрели слухи о своем романе. Во время совместного выступления во Львове 24 июня звезды мило обнялись и простояли в такой позе довольно долго.

Жадан все это время был женат. Он официально развелся со своей супругой после 15-ти лет брака только в конце июня этого года. У пары осталась совместная 10-летняя дочь Мария.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что знаменитости подогрели слухи о возможных отношениях, появившись вместе на публике. Так, во Львове состоялась презентация артбука Жадана под названием "Птах: вірші, що стали піснями". На мероприятии собрались близкие друзья писателя, среди которых была и Кристина Соловий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!