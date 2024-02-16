Взрывной волной отбросило на кровать. 82-летний композитор Поклад с женой пострадали от ракетной атаки России: ранее они были в оккупации

Знаменитый украинский композитор, лауреат Шевченковской премии, автор музыки к мультфильмам "Как казаки..." Игорь Поклад и его супруга Светлана пострадали в результате очередной террористической ракетной атаки России на Киевщину. Супруги проживают в Ворзеле. В начале полномасштабного вторжения поселок находился в оккупации, которую также пришлось пережить Покладам. А 15 февраля этого года Светлана рассказала, как ночью ее отбросило на несколько метров взрывной волной и как она была вынуждена прятаться с мужем в подвале.

Подробностями жена 82-летнего композитора поделилась на личной странице в Facebook. Она призналась, что была очень уставшей, поэтому сразу не отреагировала на информацию о взлете российской баллистики. Получив такой ужасающий пугающий опыт, Светлана решила обратиться к соотечественникам с призывом не игнорировать тревоги ни при каких обстоятельствах.

"Обычно я слежу за предупреждениями о взлете тех чудовищ, но вчера очень устала, легла и проспала. Где-то пять часов. Сработал мой "звоночек". Угроза в направлении Ворзеля. Вот тут уже не шутки. Поднялась. И пошла к окну, которое открыла еще ночью, потому что не хватало воздуха, решила закрыть на всякий случай... И тут... Сначала крохотное что-то в небе, словно луна за облаками, а потом – безумный взрыв... Безумный! А небо красное. И меня ударило о раму, а потом отбросило на кровать. Унесло. Я успела понять – взрывная волна. Щека пылает, сердце выпрыгивает. Потом – еще несколько взрывов чуть дальше. Далее – холод на щеку, открыла подвал, сбросила тревожный чемодан, куртки, помогла спуститься мужу. Собаки спрятались, не смогла спустить, коты спустились сами", – поделилась Светлана Поклад, показав фото воронки, образовавшейся неподалеку от Ворзеля от российского снаряда.

Жена легенды украинской музыки осознает, что за два года полномасштабной террористической войны привыкла, как и многие украинцы, к сиренам, но подобные случаи стали для нее напоминанием – расслабляться нельзя ни на секунду.

"Шахеды" немного нас расслабили. А это баллистика. И это было ужасно невероятно. А я это восприняла спокойно вплоть до первых взрывов! Очень себя виню в этом! Очень! Хотя знаю место наверху, где можно спрятаться, там стулья постоянно стоят, но в этом случае точно надо было немедленно спускаться", – написала Поклад.

Светлана отметила, что никогда не простит россиянам их террор. Она предположила, что 15 февраля в ее семье могла произойти трагедия, если бы ракета оккупантов попала еще ближе к их дому.

"Эта проклятая страна не остановится! Никогда! И мы просто не имеем права пренебрегать сигналами тревоги. Для меня лично сегодняшнее утро было уроком. И предупреждением: никто тебя не заставляет, решай сама. Решила, но поздно! Могла случиться трагедия. Не дай вам боже почувствовать на себе взрывную волну... Это очень опасно... Я им спуск мужа в подвал в эти дни никогда не прощу... Что уж о маме покойной говорить, которая света две недели не видела тогда, весной 22-го! Ненавижу", – эмоционально добавила жена Поклада.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Игорь и Светлана Поклад остались без еды и воды в оккупированном Ворзеле Киевской области. Вместе они прятались в подвале, а потом перестали выходить на связь, чем очень испугали близких и коллег. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон, обратившись к неравнодушным людям с призывом спасти супругов из оккупации.

На крик о помощи отозвался волонтер Константин, на следующий день уже находившийся под домом Покладов. Парню удалось вывезти Героя Украины с семьей.

Впоследствии жена Поклада показала, как пострадал их дом из-за русских захватчиков. По ее словам, оккупанты оставили за собой разруху и растяжки, а сам курортный городок превратили в "филиал ада".

Также OBOZ.UA писал, что Светлана рассказала о растяжке, которую оккупанты оставили в кабинете ее мужа в доме пары в Ворзеле. По ее словам, это дело рук Псковской десантно-штурмовой дивизии, знавшей, что Поклад живет здесь.

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