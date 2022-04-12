Ворзель превратился в филиал ада. Жена композитора Поклада показала их дом после визита оккупантов. Фото

Жена Героя Украины, композитора Игоря Поклада показала, как выглядит их усадьба в Ворзеле, где велись бои с русскими фашистами. По словам Светланы Поклад, оккупанты оставили после себя разруху и растяжки, а сам курортный городок превратили в "филиал ада".

Супруги смогли вернуться домой только после того, как захватчиков выгнали из Киевской области, а над домом "поработали" саперы. Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена гениального композитора упомянула, что Псковская десантно-штурмовая дивизия, якобы считающаяся "элитой русской армии", некоторое время жила в их доме.

По словам собеседницы журналистов, вражеские солдаты разграбили вещи супругов, намусорили, а возвращаясь домой, оставили "на память" взрывчатку.

Видео дня

"Так вот эта "элита" жила в нашем доме – мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! Было страшно заходить. Замки сорваны, дверь взломана", – говорится в комментарии.

Чтобы попасть внутрь, Светлане Поклад с мужем пришлось дожидаться, пока до их гнездышка доберутся украинские саперы и обезвредят все растяжки, оставленные российскими фашистами.

Жена композитора заверила, что дом выстоял и во время авиаобстрелов, и после проживания в нем оккупантов, однако после них нужно убраться.

На фотографиях, которые сделала семья, можно заметить множество перевернутых вещей, грязной посуды, оберток и прочего мусора. Оккупанты пользовались всем, что нашли в доме, пока не покинули территорию Ворзеля.

"Жаловаться не стану. Дом цел. А многим вообще некуда вернуться. Одна ракета одного маньяка – и мгновенно все превращалось в пепел. Погибли и люди, и собаки. Из милого курортного городка россияне создали филиал ада", – сказала Светлана Поклад.

Напомним, что впервые о потере связи с композитором заявил журналист Дмитрий Гордон. Сообщалось, что музыкант остался в подвале без еды и воды.

Как писал OBOZREVATEL, на крик о помощи отозвался волонтер Константин, который на следующий день уже был под домом супругов. Парню удалось вывезти Героя Украины с семьей.