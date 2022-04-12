Жена известного украинского композитора и Героя Украины, 80-летнего Игоря Поклада Светлана рассказала о растяжке, которую оккупанты оставили в кабинете ее мужа в доме пары в Ворзеле. По ее словам, это дело рук Псковской десантно-штурмовой дивизии, которая знала, что Поклад живет в этом месте.

О заминированном и разграбленном доме Светлана рассказала в интервью для издания "Гордон". Женщина подчеркнула, что растяжки были обнаружены во всех домах на их улице.

"Они считаются элитой российской армии. Так вот эта "элита" жила в нашем доме – мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали!" – сказала она.

Жена композитора с трудом понимает логику оккупантов, которые хотели подорвать ее мужа.

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"Но чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор вернулся домой и подорвался, условно говоря, открывая крышку пианино?" – добавила Светлана.

Помимо этого российские военные оставили еще две растяжки – в гостиной и подвале.

"Я по дому ходила не опасаясь, мне сказали, что дом проверили. Но когда узнала, что дом минировали, меня трясло, как, наверное, только в первые дни войны. Я понимала, что Игорь Дмитриевич мог зайти в кабинет или открыть крышку пианино и погибнуть. Понимаете, в кабинете композитора была растяжка!" – вспоминает женщина.

Она также опасается, что оккупанты могли оставить мины в саду.

"Разве я возьму лопату или грабли? Я буду бояться. Кто знает, что эти твари не закопали что-то. Как что-то можно заметить в саду? Это подлые убийцы!" – поделилась Светлана.

Жена композитора убеждена, что для россиян должно быть создано место, более страшное, нежели ад.

"Даже черти, которые варят смолу, не примут их. Для этих тварей даже в аду места нет. Россия – страна убийц, которая воспитала убийц, которая считает, что во всем права. А я считаю, эта страна не имеет права на существование. Она должна умереть вместе со всеми, кто там живет", – указала она.

Как писал OBOZREVATEL, впервые о потере связи с композитором заявил журналист Дмитрий Гордон. Сообщалось, что музыкант остался в подвале своего дома в Ворзеле без еды и воды. Там он вместе с женой Светланой провел около двух недель, слыша обстрелы соседних населенных пунктов.