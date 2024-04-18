'Вы зарабатываете на войне'. Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать 'хороших россиян'

Украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали из-за запланированного мероприятия на Лазурном побережье в конце апреля, которое звезда устроит совместно с друзьями – так называемыми "хорошими россиянами". Речь идет о российском предпринимателе Евгении Чичваркине, который обиделся на предложение президента Украины запретить въезд гражданам России в страны запада, и блогере Нике Белоцерковской, которую приговорили к 9 годам заключения за "распространение фейков" о российской армии.

Вместе они запланировали благотворительные ужины с развлекательной программой на Лазурном берегу Франции. Об этом Чичваркин и Белоцерковская напомнили в Instagram.

По словам организаторов, средства, вырученные с мероприятия, будут переданы Украине. Однако не на нужды украинской армии, а на медицинское оборудование.

"Собрание тайное, но если хотите, то мы или один из фондов можем вас публично поблагодарить с радостью. Украина остро нуждается в медицинской поддержке, российские бомбы убивают и калечат людей каждый час, не то что каждый день. А жизнь продолжается. И дети рождаются. И не всегда вовремя. Вы можете спасти людей – больших и маленьких – можете вылечить, облегчить страдания и боль сотням из одного билета, а мы вас вкусно накормим. И напоим. И споем. Вернее, Оля споет", – говорится в посте.

И хотя большинство украинцев поблагодарили их за инициативу, в комментариях также подвергли сомнению искренность звезд. В частности, вспомнили, что Чичваркин поддерживал соучредителей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. 10 марта их распорядились исключить из списков санкций ЕС.

"Почему я не верю, что вы не зарабатываете на этих ужинах? В благотворительность гостей верю, а вам не верю вообще. Вы просто зарабатываете на войне", "Фридман с Авеном, надеюсь, регулярно все оплачивают", "Бежать на сторону спонсоров терроризма – это величайший патриотизм", – написали в комментариях.

Ужины организуют 25-26 апреля. Цена за участие – 10 тысяч евро. К слову, это не в первый раз Чичваркин устраивает подобные мероприятия. В прошлый раз к нему присоединилась актриса Чулпан Хаматова. Средства, в частности, должны были направить на оплату 3000 турникетов cat gen 7 для военных ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чичваркин рассуждал о том, что Россия может "отдать" и "не отдать" Украине, если бы к власти пришел ныне покойный Алексей Навальный.

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