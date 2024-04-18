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"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,2 т.
'Вы зарабатываете на войне'. Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать 'хороших россиян'

Украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали из-за запланированного мероприятия на Лазурном побережье в конце апреля, которое звезда устроит совместно с друзьями – так называемыми "хорошими россиянами". Речь идет о российском предпринимателе Евгении Чичваркине, который обиделся на предложение президента Украины запретить въезд гражданам России в страны запада, и блогере Нике Белоцерковской, которую приговорили к 9 годам заключения за "распространение фейков" о российской армии.

Вместе они запланировали благотворительные ужины с развлекательной программой на Лазурном берегу Франции. Об этом Чичваркин и Белоцерковская напомнили в Instagram.

По словам организаторов, средства, вырученные с мероприятия, будут переданы Украине. Однако не на нужды украинской армии, а на медицинское оборудование.

"Собрание тайное, но если хотите, то мы или один из фондов можем вас публично поблагодарить с радостью. Украина остро нуждается в медицинской поддержке, российские бомбы убивают и калечат людей каждый час, не то что каждый день. А жизнь продолжается. И дети рождаются. И не всегда вовремя. Вы можете спасти людей – больших и маленьких – можете вылечить, облегчить страдания и боль сотням из одного билета, а мы вас вкусно накормим. И напоим. И споем. Вернее, Оля споет", – говорится в посте.

"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"
"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"

И хотя большинство украинцев поблагодарили их за инициативу, в комментариях также подвергли сомнению искренность звезд. В частности, вспомнили, что Чичваркин поддерживал соучредителей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. 10 марта их распорядились исключить из списков санкций ЕС.

"Почему я не верю, что вы не зарабатываете на этих ужинах? В благотворительность гостей верю, а вам не верю вообще. Вы просто зарабатываете на войне", "Фридман с Авеном, надеюсь, регулярно все оплачивают", "Бежать на сторону спонсоров терроризма – это величайший патриотизм", – написали в комментариях.

"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"
"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"
"Вы зарабатываете на войне". Олю Полякову раскритиковали за поездку на Лазурное побережье, где певица будет развлекать "хороших россиян"

Ужины организуют 25-26 апреля. Цена за участие – 10 тысяч евро. К слову, это не в первый раз Чичваркин устраивает подобные мероприятия. В прошлый раз к нему присоединилась актриса Чулпан Хаматова. Средства, в частности, должны были направить на оплату 3000 турникетов cat gen 7 для военных ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чичваркин рассуждал о том, что Россия может "отдать" и "не отдать" Украине, если бы к власти пришел ныне покойный Алексей Навальный.

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