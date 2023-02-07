Близкую подругу Поляковой в РФ приговорили к 9 годам заключения за ''распространение фейков'' про российскую армию

Журналистка и блогер Вероника Белоцерковская, которая родилась в Одессе, но успешную карьеру построила в России, заочно получила тюремный срок за "распространение фейков" о ВС РФ. Предпринимательница является лучшей подругой украинской певицы Оли Поляковой, и на несколько месяцев в начале войны приютила исполнительницу с детьми во Франции.

Видео дня

О решении Басманного суда в Москве 52-летняя знаменитость сообщила в Instagram. Прокурор потребовал 9 лет заключения за посты Вероники, которые были написаны в марте 2022 года. Там журналистка рассказывала о зверствах, совершающихся российскими военными в украинских городах. После этого против нее было возбуждено уголовное дело. В июле 2022 ее имя внесли в список иноагентов.

Белоцерковскую судили заочно, поскольку она проживает во Франции. Ее приговор стал самым жестким по этой статье. Стоит отметить, что защитница подруги Поляковой в суде утверждала, что Вероника "живет за границей в полной дезинформации, под давлением зарубежных СМИ", потому свои публикации она писала в состоянии потрясения.

Сама же блогер после новости разместила пост у себя в личном блоге, где написала, что с одной стороны она в растерянности, а с другой стороны – гордится собой. Поклонники поддержали предпринимательницу теплыми словами, отметив, что "умные, честные и справедливые всегда напрягали жалко-убогих, скрывающихся за патриотическими лозунгами кучки дорвавшихся до корыта власти".

"Грешим мы против девятой заповеди не только тогда, когда возводим клевету на ближнего, но и когда соглашаемся со сказанным другими, тем самым соучаствуя в грехе осуждения. И за девятую заповедь девять и получила. 9 лет. Что удивительно – больше всех по этой великолепной статье. Пребываю, с одной стороны, в недоумении, а с другой, конечно, горжусь", – оставила свои мысли Белоцерковская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дверь московской квартиры певицы Монеточки обклеили ругательствами из-за того, что исполнительница поддерживает Украину и презирает путинский режим. Девушка гневно обратилась к своим фолловерам, отметив, что ее позицию уважают все друзья и родственники и ей все равно на детские выходки россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!