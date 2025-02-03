'Вы только тр*хаться хотите, твари': экс-студентка университета Карпенко-Карого рассказала о методах преподавателя Сомова

Бывшая студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, оказавшегося в эпицентре скандала, рассказала о том, как их обучал актер Лев Сомов. Преподаватель обижал своих студентов, постоянно использовал грубую брань и даже бросался бутылками с водой. Особенно активно он травил девушек.

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Об этом Мироненко написала в Facebook. "Как же я вас всех ненавижу", "Вы уроды", "Вы курс говна", "Проф непригодная бл*дь", "Вы о**ели", – такие слова позволял себе Сомов с самого первого дня.

По словам не отставали и действия – экс-студентка рассказала о методах обучения мастера.

"Ставится отрывок из пьесы, и у девочки не получается сыграть удивление, как хочет того мастер его крики не действуют, а объяснять он даже не пытался. Он встает со своего кресла идет к девочке и говорит "Вот сейчас я буду твой партнер, и ты должна повернуться ко мне головой и показать удивление" они начали играть сценку и вот пришел момент поворота головы. И Лев Николаевич Сомов со всем его талантом и отдачей плюет девочке в лицо. Время останавливается у девочки шок и тут слова "Вот именно такое мне нужно было удивление", – написала Мироненко.

Она также вспомнила, как преподаватель заставлял выполнять его прихоти: купить сигареты, что-то забрать, где-то помыть, найти что-то очень быстро, купить ему зефир и т.д.

Кроме того, Сомов выступал против отношений между студентами, особенно между одногруппниками. Такие люди становились его врагами, которых он "уничтожал" – игнорировал и месяцами не выпускал на сцену.

"Но конечно перед этим он кричал и особенно на девушку будто она такая соблазнительница и это она виновата. "Вы только тр*хаться хотите, твари вы твари". Лично мне он говорил когда узнал что мой бывший парень из театра Франко он говорил "Мироненко, ты должна ложиться не перед Франковскими кабелями, а только перед моими ногами" "Звезду поймала, пошла вон". Мою лучшую подругу он унижал словами как только мог тоже за то, что она встречается с одногруппником "Бабы тупые, а прийти к вам домой вы все засранки", – вспоминает девушка.

Для нее самыми ужасными стали комментарии преподавателя относительно ее внешнего вида. Постоянные оскорбления со стороны Сомова заставили Мироненко похудеть нездоровыми методами – только после этого он стал называть ее по имени и хвалить.

"Сначала он просто говорил мне, что если не похудею, то буду играть мамок и колхозных работников. А потом он перестал называть меня по имени и сказал "Пока ты не похудеешь, я буду называть тебя Толстая жопа или Толстожопик" так и случилось. И каждый раз когда я провинилась он отмечал что я толстая и профессионально непригодная. И вот тогда меня сломали, я совсем перестала есть, я только много читала и истощала себя тренировками. Для быстрого результата и чтобы он увидел что я стараюсь, что я худая. Я пила разные виды лекарства, чтобы похудеть, всю еду которую мне передавили родители я отдавала, когда у меня были срывы и я ела то тогда я быстро бежала в уборную завязывала волосы и вызывала рвоту", – пишет бывшая студентка Карпенко-Карого.

Она ушла к другому мастеру, когда началась война, и тогда, по ее словам, стала врагом Сомова.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января в сети появилось анонимное видео, в котором преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, режиссера и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.

На этот скандал отреагировала украинская актриса Ада Роговцева. 87-летняя знаменитость, которая в свое время получила высшее образование в этом учебном заведении, поддержала всех получателей образования и отметила, что ВУЗ давно нуждается в кардинальных изменениях.

Актеры Киевского национального академического "Молодого театра" официально прокомментировали скандал вокруг художественного руководителя Андрея Билоуса, обвиняемого в домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. Они подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию.

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