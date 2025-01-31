'Большая часть из нас знает правду': актеры 'Молодого театра', где работал обвиненный в домогательствах Билоус, сделали громкое заявление

Актеры Киевского национального академического "Молодого театра" официально прокомментировали скандал вокруг художественного руководителя Андрея Билоуса, обвиненного в домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. Они подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию.

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Сотрудники театра, в частности, потребовали отстранить Билоуса от должности директора и художественного руководителя, пока будет продолжаться расследование. Коллективное заявление было опубликовано актером "Молодого театра" Ильей Чопоровым в Facebook.

"Мы хотим быть честными и открытыми. Мы актеры "Молодого театра", которые безгранично любят свою работу, своих коллег и непосредственно театр, в котором работают, – сказано в заявлении. – Потому следующие слова не будут направлены в его адрес".

По словам актеров, они молчали по поводу скандала, так как дело касалось не только репутации или страха потерять работу, а банальной личной безопасности.

"Пока открыто следствие и человек находится на должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом, – добавляют актеры. – Театр – это о доверии. О партнерстве, о взаимоуважении. Здесь не должно быть места страху, манипуляциям или злоупотреблению властью. Мы готовы к тому, что о нас начнут распускать какие-то неприятные слухи люди, которые на стороне того, кто защищается".

Они добавили, что не боятся последствий в виде потери ролей или увольнения. В связи с этим сотрудники тетра больше не намерены молчать.

"Молодой театр – это не один человек, мы хотим, чтобы это знали все, – добавили сотрудники. – Мы не боимся увольнения или потери своих ролей, мы хотим, чтобы люди знали, что мы действуем, а отныне больше и не молчим. Время изменилось, но некоторые люди, к сожалению, нет. Большая часть из нас знает правду и сделает все, чтобы справедливое расследование поставило точку в этой ужасной истории".

Напомним, что 20 января на платформе YouTube было опубликовано анонимное видео, в котором обвиняют преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.

На фоне разгоревшегося скандала его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

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