'Нужны изменения': Ада Роговцева отреагировала на скандал с домогательствами в родном университете Карпенко-Карого

Украинская актриса Ада Роговцева прокомментировала скандал вокруг Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, что разгорелся из-за его преподавателя Андрея Билоуса, которого обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. 87-летняя знаменитость, которая в свое время получила высшее образование в этом учебном заведении, поддержала всех соискателей образования и отметила, что ВУЗ давно нуждается в кардинальных изменениях.

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Своими мыслями артистка поделилась на личной странице в Facebook. Она добавила: учить молодое поколение могут только высококвалифицированные педагоги и мастера своего дела.

"Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения уже очень давно нужны изменения. Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение – для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение – прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая азов ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно, зачем же тогда существует заведение?" – написала актриса.

К тому же Ада Роговцева отметила, что для получения профессии студенты тратят драгоценное время, чтобы освоить новые навыки и найти себя в этом мире. Поэтому их всегда следует поддерживать.

"На что тратят дети, которые пришли получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни? Бесценных лет, когда дорого стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира! Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!" – подытожила актриса.

Стоит отметить, что Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого сыграл важную роль в жизни Ады Роговцевой. Здесь она обучалась с 1954 по 1959 год.

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