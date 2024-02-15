На телефоне Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги прямо во время пресс-конференции на Берлинале

На пресс-конференции, которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля, присутствующих удивила сирена воздушной тревоги. Уведомление прозвучало на телефоне украинской писательницы Оксаны Забужко.

Она является одним из жюри 74-го Берлинале, которое началось 15 февраля. Однако непредсказуемая ситуация попала на видео и поразила сеть.

Оксана Забужко объяснила аудитории, что уведомление знаменовало конец воздушной тревоги в Киеве, которая продолжалась с самого утра. Таким незапланированным жестом она в очередной раз напомнила миру о войне в Украине.

В этом году писательница официально присоединилась к жюри Берлинского международного кинофестиваля. За всю историю Берлинале – это второй раз, когда к основному составу судей присоединился украинский представитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как писательница Забужко вошла в состав жюри Берлинале: чем известна украинка, попавшая в топ-100 женщин года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!