Писательница Забужко вошла в состав жюри Берлинале: чем известна украинка, попавшая в топ-100 женщин года

Украинская писательница Оксана Забужко вошла в состав международного жюри Берлинского кинофестиваля, который пройдет в этом году. Вместе с европейскими и американскими звездами она оценит фильмы, которые будут бороться за "Золотого медведя" и не только.

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Всего в состав главного жюри вошли 6 уважаемых людей из разных стран, поэтому попасть в их число – большая честь и знак доверия. Список появился на сайте конкурса.

Во время знакомства киноценителей с судьей не забыли упомянуть и о войне между Россией и Украиной.

"Оксана Забужко, написавшая свои первые стихи еще в юности, является, пожалуй, самой известной из ныне живых писательниц в Украине и уже опубликовала более 20 книг, включая поэзию, прозу и нон-фикшн. Сначала она изучала философию в Киевском университете, а затем защитила докторскую диссертацию в Украинской академии наук, после чего преподавала в качестве приглашенного профессора в таких университетах США как Пенсильванский, Питтсбургский и Гарвардский", – говорится в описании.

Также описали то, насколько популярны стали книги Оксаны Забужко в мире и сколько престижных наград, в том числе и дома, она получила.

Как известно, Оксана Забужко в 2023 году вошла в топ-100 женщин года, по версии BBC. Ее наработок отмечен литературной премией Центральной Европы "Ангелус", Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко и орденом Почетного легиона Франции. Сейчас она одна из известнейших мастериц пера и интеллектуалов государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2023 года Оксана Забужко отправилась в Ригу, чтобы презентовать свою переведенную книгу "Самое длинное путешествие". В гостинице она стала свидетелем неадекватного поведения граждан РФ под окнами своего номера.

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