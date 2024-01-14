'Все понимали, что я одинока': Могилевская впервые отреагировала на хейт касательно 'пиара' на усыновленных детях

Знаменитая украинская певица и продюсер Наталья Могилевская уже два года воспитывает двух девочек, которых забрала из детдома. Рассказала она об этом в новогоднюю ночь, вызвав шок у фанов, которые даже не догадывались о материнстве 48-летней звезды. Если кто-то отреагировал на весть с восторгом, то нашлось и немало хейтеров. Последние писали, в частности, что артистка якобы пиарится на усыновленных детях. Сама же Могилевская считает подобные обвинения абсурдом.

Видео дня

По словам народной артистки Украины, она еще 10 лет назад перестала активно заниматься карьерой, так что заинтересованности как-то пиарить себя у нее не возникало. Своими размышлениями, а также рассказами о материнстве и воспитании усыновленных детей Могилевская поделилась в InstaStories.

Один из подписчиков поинтересовался у певицы, не оскорбляет ли ее, когда хейтеры пишут о детях звезды как о "пиар-ходе".

Могилевская ответила: "Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и езжу куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований".

Также артистка поделилась, что сначала ей было не просто общаться с двумя дочерьми, но любовь и поддержка помогли ей справиться и стать для девочек родной мамой. Кстати, именно "мамой" дети уже называют исполнительницу.

"В начале было тяжело, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была равна в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке", – поделилась знаменитость.

Напомним, дочерей певицы зовут Мишель и София. На момент, когда детей удочерили, Мишель было 2 года, а Софии – 10. Сейчас младшей уже 3,5, а старшей 12. Имена девочек Наталья рассекретила во время разговора с журналисткой Еленой Фроляк. Также певица рассказала, что сверстники детей до сих пор не знают, кто их мама, а те, кому сообщили о новых членах семьи Могилевской, никому об этом не рассказывают. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA ранее, Наталья Могилевская рассказывала, что не решалась родить ребенка, потому что была не готова к материнству. Она имела совсем другие ценности и строила карьеру. Также певица около 10 лет была одинокой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!