Кричали 'мама, мама!' Могилевская рассказала подробности усыновления детей и как девочки несколько раз ее чуть ли не 'сдали'

В новогоднюю ночь певица Наталья Могилевская поразила украинцев своим признанием. Она почти два года скрывала, что стала мамой и удочерила двух девочек-сестер – 2 и 10 лет. После такой новости журналисты обратились к певице за комментариями, в которых она рассказала больше подробностей.

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Певица в своем песенном спектакле "Доньки" больше года намекала на пополнение в семье. Зрители думали, что она рассказывает о ребенке своей сестры. Хотя после признания в "Новогоднем квартале 95" Наталья Могилевская пообещала не рассказывать ничего о детях, но все же немного о них рассказала в разных интервью. OBOZ.UA собрал все подробности, которые следует знать об этой истории.

С чего все началось

С начала полномасштабного вторжения Наталья вместе с любимым Валентином, о котором также мало что известно, занималась активной общественной деятельностью. Они ездили на фронт, в детские дома, госпитали и к переселенцам. В это время пара решила, что пришло время для пополнения в семье.

"Я могу только сказать, что дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей, им нужно было время адаптироваться, почувствовать себя в безопасности", – рассказала Наталья в комментарии "ЖВЛ". В частности, дети пережили две эвакуации, поэтому их нервная система не в лучшем состоянии.

В интервью ведущей "Факти ICTV" Елене Фроляк певица рассказала, что такое решение удалось ей очень сложно, но именно любовь к этим девочкам стала окончательным желанием забрать детей. "Только любовь. Мне очень хотелось им помочь. Да, это очень тяжело. Я серьезно думала перед тем, как взять эту ответственность", – поделилась она.

Как зовут и сколько лет девочкам

На момент, когда детей удочерили, Мишель было 2 года, а Софии – 10. Сейчас младшей уже 3,5, а старше 12. Имена девочек Наталья рассекретила во время разговора с Еленой Фроляк.

Также певица рассказала, что сверстники детей до сих пор не знают, кто их мама, а те, кто обобщен о новых членах семьи Могилевской, никому об этом не рассказывают. "Старшая учится в школе – до сих пор никто не знает, что это моя дочь. Она учится, у нее просто... Я не буду говорить, какая фамилия", – рассказала Наталья в интервью Дмитрию Гордону.

Дочери артистку называют мамой: "Я их очень люблю. Они меня очень любят. Называют мамой. Они – родные сестры. Я очень счастлива, особенно когда вижу, что они счастливы". В частности, в декабре 2023 журналист Ярослав Гопаца сообщал в своем TIkTok, что лично видел Наталью с маленькой девочкой, которая обращалась к певице "мама".

Почему певица скрывала своих детей

Для Натали важно сохранить комфорт своим дев. "Я не хочу рассказывать их истории, потому что считаю, что усыновленные во время войны дети имеют свое... Когда они повзрослеют и захотят об этом рассказать, пусть это сами сделают", – поделилась Могилевская "ЖВЛ".

Певица для себя твердо решила, что не планирует что-либо рассказывать о детях: "Я не буду давать ни одного интервью, я не буду рассказывать ничего, ведь каждая минута их покоя – огромная необходимость и счастье для них".

Несмотря на желание скрыть детей, Наталья все же считает, что рано или поздно об этом должно было узнать общество. В соцсетях немало намеков на наличие новых членов семьи в ее жизни.

"Я все видео для TikTok снимаю, а за кадром голоса кричат "мама, мама". Я думаю, Господи, как люди еще не поняли, что у меня дети, я не знаю. И спектакль "Доньки", и в зоопарке мы бываем, но я делаю аквагримм: себе тигрицу, им тигрят", – говорила певица в одном из сюжетов ТСН.

Были те, кто знал

В частности, некоторые публичные лица все же знали раньше о пополнении семьи. Среди них Евгений Кошевой, который рассказал 31 декабря в "Квартале 95" публике о дочерях Наталии, и Дмитрий Гордон, которому певица рассказала о детях в интервью. Впрочем, часть о малышах вышла отдельно 2 января и посвящена только материнству.

"На самом деле очень много людей знало. Я хочу поблагодарить всех, что они из уважения к ситуации держали тайну. Потому что многие знали. Я благодарна, что два года нигде ничего не было известно. Из известных людей, кто знал, – никто не сказал ", – поделилась она в интервью.

Намеки в спектакле

Еще с декабря 2022 года певица играет собственный спектакль "Доньки". Посвятила она его всем украинским женщинам. Интересно то, что публика думала, что когда певица вспоминала о малышах, то имела в виду ребенка двоюродной сестры Лины, которая на момент своей эвакуации во Францию была берменна. На самом же деле Могилевская говорила о своих детках.

В комментарии "ЖВЛ" она об этом подробнее рассказала: "Я уже год играю спектакль "Доньки" и все думают, что это спектакль о моей сестре и мне. На самом деле никто не думал, почему в конце спектакля я читаю письма детей сирот и говорю, что этот спектакль посвящен тому, чтобы в стране не осталось сирот и каждый ребенок нашел своих родителей, семью".

Решение было взвешенным

В течение многих лет певицу постоянно спрашивали о ее отношениях с мужчинами и желании стать мамой. Наталья только отмахивалась, что люди просто не представляют себе других ценностей, поэтому их интересуют такие темы.

Как-то Екатерине Осадче в "Светской жизни" певица рассказывала, что рано или поздно, но дети у нее будут: "Я не знаю, в каком возрасте они ко мне придут, но они придут точно, и только после того, как мое сердце будет готово".

Мужчина Натальи Могилевской

Со своим мужем Валентином Наталья познакомилась в начале полномасштабного вторжения. Они вместе помогали эвакуироваться Лине, двоюродной сестре певицы. "Я встретила человека, которого очень люблю. Мы живем вместе", – говорила Наталья о муже.

Личность Валентина она тоже не раскрывает. Только для интервью "ТСН" она поделилась видео, где танцует с любимым в военной форме, но его лицо не показывает. В частности, мужчина не военный, и раньше проживал в США.

Ранее Наталья Могилевская рассказывала, что не решалась родить ребенка, потому что была не готова быть мамой. Она имела совсем другие ценности и строила карьеру. Также певица около 10 лет была одинокой.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Могилевская начала много времени уделять детям. Раньше она призывала украинцев присоединиться к акции "Подари ребенку праздник", которую сама и создала.

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