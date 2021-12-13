Возраст одинаковый, образ жизни – разный: как выглядят звезды-ровесники. Фото

Каждому человеку по-разному удается сохранить свою красоту. Часто кажется, что между ровесниками есть визуальная разница в пять, а то и 7-10 лет. И это вполне естественно. Внешность зависит от различных факторов: количества стрессов, образа жизни, качества питания, состояния здоровья, генетики и хирургического (не)вмешательства.

Мы подготовили подборку знаменитостей одного возраста. Кто-то из них выглядит значительно младше, а кто-то – старше. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Возраст: 63 года

Американская актриса и писательница Джейми Кертис внешне выглядит старше своей ровесницы – певицы и танцовщицы Мадонны. Следует отметить, что обе звезды как в молодости, так и сейчас активно занимаются спортом. Они стараются постоянно держать тело в тонусе.

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Разница между ними в том, что Джейми против "уколов красоты": она сохраняет элегантный и ухоженный вид, полностью принимая свой возраст. В то время как эпатажная Мадонна рано начала "убирать" самые первые возрастные изменения: пользовалась услугами пластических хирургов и косметологов. Поэтому немного помоложе выглядит певица, а актриса более натуральная.

Возраст: 52 года

Британская актриса Кэтрин и американская певица Гвен хоть и ровесницы, но по-разному сохранили свою красоту. Зета-Джонс еще в молодости увлеклась визитами к пластическим хирургам, из-за чего ее лицо выглядит неестественно. Стефани тоже делала операции, но гораздо реже: от этого ее внешность не "пострадала", а скорее выиграла.

Возраст: 47 лет

Не только образ жизни, но и генетика влияет на восприятие окружением возраста. Например, сравним актрис Хиллари и Эми. У Суонк несколько маскулинные черты лица, поэтому она чаще всего играет в кино волевых женщин с характером. Совершенно иначе зрители воспринимают Адамс: как романтическую и немного наивную, которой, как максимум, немного за 30. Все дело в более мягких чертах лица.

Возраст: 31 год

Австралийская киноактриса и продюсер Марго Робби часто выходит на светские мероприятия в несколько откровенных и эффектных нарядах. Макияж делает ярким, с акцентом на глазах или губы. Она создала амплуа сексуальной и женственной актрисы. А вот британская актриса и фотомодель Эмма, напротив, чаще надевает классические и скромные платья. Как в одежде, так и в макияже предпочитает натуральность. Робби выглядит старше Эммы и потому, что имеет более взрослые черты лица, чем у ее звездной коллеги.

Возраст: 52 года

Не так давно, когда американской актрисе и продюсеру Рене было 30 лет, – она гордилась своим "baby face" (тип лица, напоминающий детское). В этот период американская певица, танцовщица и актриса Дженнифер уже выглядела немного старше своего возраста. Теперь все изменилось. Обеим актрисам чуть за 50, но Зеллвегер выглядит значительно старше своей коллеги-ровесницы. Скорее всего, причиной изменений в ее внешности стали частые похудения и набор веса для желанных ролей в кино, что негативно отразилось на работе организма.

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