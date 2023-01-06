Возглас ''Героям слава'' от Максима Галкина разделил украинцев: почему его благодарят и за что осуждают

Проукраинский крик "Героям слава" из уст российского юмориста Максима Галкина в Дубае разделил украинцев. Артиста из РФ начали одновременно обвинять в лицемерии и желании нажиться, а также благодарить за сознательную позицию и попытку донести правду до россиян.

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Под постом OBOZREVATEL в Facebook, который собрал около 400 комментариев, разгорелась дискуссия. Новость стала вирусной и собрала более 18 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По мнению некоторых комментаторов, пародист не заслуживает признательности и восхваления, ведь с 2014 года по 24 февраля 2022 года работал в России, не осуждая аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Галкина обвинили в том, что он наживается на горе украинцев, выступая перед "хорошими россиянами".

"Это шоумены, они тем и зарабатывают, что находятся "в тренде" и вовремя слышат, откуда пахнет дер*мом, а откуда - конфетами. Вот и все. По-моему, ничего выдающегося он для Украины не делает", "Поцелуйте его в ж*пу", "За что вы благодарите?" "Почему вы радуетесь, кого одобряете? Да он что угодно будет говорить ради денег", "Шоумен теперь зарабатывает на Украине. Ловкий жук", – написали пользователи сети.

Впрочем, многие украинцы оценили поступок Максима Галкина и искренне поблагодарили его за публичную позицию.

"Спасибо за понимание и поддержку", "Он человек с умом и большим сердцем", "Молодец. Значит наш", "Они выбрали свою позицию с самого начала. Уважение", "Он – пример подлинного свободного сознания, понимания ситуации и никакая пропаганда этому не помогла", "Мое уважение", – добавили другие комментаторы.

Напомним, ранее юморист на благотворительном концерте в Израиле высмеял российских пропагандистов телеканала "Россия-1" Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Он также упомянул о проваленных целях войны в Украине и предположил, как Кремль будет оправдываться перед народом.

На другом выступлении Галкин предложил увековечить диктора Путина, которого он называет "генеральным вождем Российской Социалистической Империи", поставив ему 300-метровый памятник в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, шутки смелого артиста так не понравились путинскому режиму, что пропагандистские СМИ распустили слухи о том, что его избили на одном из концертов за антироссийские комментарии. Об ответе Галкина – читайте в материале.

Причиной такого внимания к выступлениям юмориста стала еще и их благотворительная цель – передать часть денег в помощь украинским беженцам, о чем сам Галкин заявил публично.

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