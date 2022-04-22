Галкин передаст часть средств за свои концерты в помощь украинским беженцам

Российский пародист Максим Галкин, осудивший нападение России на Украину и переехавший жить в Израиль, пообещал перевести часть полученных от концертов средств на помощь украинским беженцам. Концертный тур запланирован на начало лета этого года, однако билеты раскупают очень быстро.

В видео, которое Галкин опубликовал на своей странице в Instagram, пародист анонсировал два дополнительных концерта в Тель-Авиве и Хайфе. Кроме этого он подчеркнул, что сейчас все являются свидетелями величайшей человеческой трагедии и гуманитарной катастрофы мирового масштаба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы живем с вами в непростые времена. Мы являемся свидетелями величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Когда миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю во время концертного тура по Израилю, перечислить в помощь украинским беженцам", – сказал Галкин.

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Таким образом, российская звезда хочет сделать доброе дело и надеется, что людям, которые приобретут билеты на его концерты, также будет приятно к этому приобщиться.

"Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", – добавил он в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин неоднократно давал понять, что не поддерживает войну в Украине. В частности, на своей странице артист разместил видео девочки из Мариуполя, взорвавшейся на российской растяжке.