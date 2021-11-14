"Мода для скромных": как мусульманки повлияли на тренды в одежде. Фото
В 2010 году "голую" моду постепенно начало омрачать направление modest fashion ("мода для скромных"). Его особенность – свободные силуэты и сокрытие фигуры. То есть все то, что так импонирует девушкам, которые не хотят "выставлять напоказ" свои формы.
OBOZREVATEL выяснил, когда появилось понятие "modest fashion", и как бренды поддерживают тренд, который носят чаще всего мусульманки.1. Коротко о "скромном" направлении в модной индустрии
Modest fashion – это наряды, которые скрывают женскую фигуру и обнаженные части тела. В этой одежде нет декольте, оголенных плеч и смелых разрезов, а длина – ниже колен. Простыми словами – это закрытые оверсайз-фасоны.
Изначально modest fashion считался разновидностью исламской моды. Ведь в этой религии одна из ценностей – скромность не только во внешности, но и в любой сфере жизни.
Особенности одежды:
У мусульманок: вещи должны покрывать все тело, кроме лица и кистей. Например, хиджабы и бурки.
У последовательниц иудаизма: одежда должна покрывать волосы, руки до локтя, колени и ключицы. Дополнительно иудейки не должны носить наряды ярких цветов.
У христианок: строгих правил относительно внешнего вида нет, но одежда не должна привлекать слишком много внимания со стороны других людей.
Термин "modest fashion" появился в середине 2000-х. Тогда он не пользовался большим спросом. Только среди женщин с глубокими религиозными убеждениями. Преимущественно девушки пытались копировать откровенные образы звезд: Рианны, Кэти Перри, Ким Кардашьян и т.д.
Начиная с 2016 года "мода для застенчивых" начала выходить за пределы консервативных религий. Бренды стали активнее выпускать коллекции закрытой оверсайз-одежды, которые сразу понравились покупателям.
В 2017 году "скромная одежда" имела социальный подтекст. Его стали популяризировать феминистки и акция-флешмоб против сексуального насилия и домогательств #MeToo.
Реакция брендов на "modest fashion":
Турецкая компания основала для мусульманок бренд Modanisa как аналог H&M (2010 год).
Дом моды "DKNY" создало капсульную линию "скромной" одежды (2014 год).
"Dolce & Gabbana" представил коллекцию хиджабов (2016 год).
Дизайнер Гизлан Гуэнез создала бренд "The Modist" как аналог Net-a-Porter и Farfetch (2017 год).
Японский магазин Uniqlo начал выпускать "скромную" одежду: платья без декольте, блузки с длинными рукавами, широкие брюки и длинные юбки.
Компания Nike добавила хиджаб в коллекцию для тренировок (2017 год).
Последние несколько лет на Неделях моды дизайнеры презентовали одежду, соответствующую требованиям "modest fashion". Речь идет о таких брендах: Gucci, Dior, Iceberg, Jil Sander и Valentino. Эти производители одежды не являются амбассадорами "скромной" моды, но пытаются выпускать коллекции для людей, которые имеют разные предпочтения в стиле нарядов.
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