Дочь Нины Матвиенко вышла на связь и публично обратилась к маме в день ее рождения

Певица Тоня Матвиенко выпустила песню "Сок земли", которую посвятила своей маме Нине Матвиенко, внезапно ушедшей из жизни 8 октября. Во вторник, 10 октября, народной артистке должно было исполниться 76 лет.

Тоня Матвиенко призналась, что планировала подарить композицию маме в день рождения. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Песню Тоня презентовала сегодня (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Антонина говорит, что песня должна была быть приятным сюрпризом для мамы в день ее личного праздника: "В эту песню вложила много тепла, любви. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее планов. Выпуская песню-посвящение "Сок земли" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить дела и позвонить своим родителям и сказать им "спасибо!".

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"Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем… Я обязательно продолжу традицию мамы популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Почитайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама", – написала дочь. Нины Матвиенко в Instagram.

Тоня добавила, что идея презентовать маме на день рождения творческий подарок у нее появилась еще во время пребывания в Великобритании, где на время нашла с младшей дочерью Ниной временное убежище от войны. Эту песню из репертуара своей мамы Тоня любила слушать еще в детстве.

В лирической композиции "Сок земли" Тоня использовала материалы из семейного фотоальбома и архивные фото украинцев из киевского музея Ивана Гончара, которым руководит муж Нины Матвиенко и отец Тони – художник Петр Гончар.

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