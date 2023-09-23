Вокруг сорванного концерта Дорофеевой в Вене разгорелся громкий скандал: певица и организаторы обменялись обвинениями

Вокруг отмененного выступления украинской певицы Надежды Дорофеевой в Вене, Австрия, разгорелся скандал. Организаторы публично обвинили звезду в невыполнении своих обязанностей перед ними и одностороннем расторжении договоренностей, а исполнительница назвала их "мошенниками", которые "прикрываются благотворительностью".

Видео с позицией украинской волонтеров за границей появилось на канале AprÖWer, а ответ Дорофеевой и ее команды – в Instagram. Артистка не взяла на себя ответственность и утверждает, что выполнила все обязательства, за что получила полный гонорар, в то время как организаторы концерта признали, что "человеческая ошибка" стала причиной задержки выступления, и, как следствие, отказа певицы от концерта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Надежда Дорофеева 16 сентября в блоге сообщила, что не сможет выступить из-за отсутствия некоторого технического оборудования. Как утверждают в ОО "Мрия", она пообещала приехать ориентировочно в феврале 2024 года. Сама вокалистка заверила, якобы сразу заявила, что "сотрудничества с такой компанией больше не будет".

По словам волонтеров, главный организатор лично поехал исправлять "человеческую ошибку" и привез все необходимое, но к тому времени Дорофеева уже объявила фанатам, что не будет выступать. В конце концов, звезду обвинили в том, что она сознательно сорвала концерт, не дождавшись решения проблемы.

Деньги знаменитости заплатили. Речь идет как о гонораре – 8 тысяч евро (315 тысяч гривен) – так и о проезде, проживании и питании, что обошлось ОО "Мрия" в более чем 3 тысячи евро.

В видео певицу упрекнули в том, что она сорвала благотворительное выступление, а также отказалась от того, чтобы выйти к своим поклонникам и задокументировать получение средств. По словам волонтеров, так знаменитость пыталась "в черную" избежать налогообложения.

В ответ на громкие обвинения артистка записала свое видео, где заявила, что концерт был частично коммерческим, о чем организаторы молчат. На афише, как утверждает Дорофеева, говорилось, что 50% прибыли будут отправлены на помощь украинцам.

Исполнительница опровергла все обвинения и посоветовала организаторам взять на себя ответственность за сорванный концерт, а не шантажировать ее, прикрываясь волонтерством.

"Единственное, о чем я сожалею, что люди, которые не увидели мое видео об отмене концерта, приехали на него. А я из-за разборок со звуком, организатором и стрессом перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел, хотя бы обняться. Вот из-за этого мне очень жаль", – ответила певица в упреки организаторов.

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