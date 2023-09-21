'Они давно знакомы': представители Андрея Данилко прокомментировали фото артиста со скандальным российским шоуменом Солнцевым

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко столкнулся с критикой в сети из-за совместных фото с одиозным российским шоуменом, звездой скандального российского реалити "Дом-2" Рустамом Солнцевым (Калгановым).Кадрами россиянин похвастался в своих соцсетях.

Как оказалось, Солнцев посетил концерт любимицы публики Верки Сердючки, которую и воплощает на сцене Данилко, в США. Это было патриотическое шоу в рамках благотворительного тура Ukraine Will Win. После выступления россиянин заглянул в гримерку к артисту, где и сделал фото, рассказал менеджер Андрея Михайловича в комментарии "Фактам ICTV".

Отметим, что внимание на фото Данилко со скандальным шоуменом обратил блогер Алексей Голобуцкий. В своем Facebook он написал длинный пост, в котором, в частности, поинтересовался: "Фу, Данилко, для чего тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?"

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Тем временем представитель артиста рассказал, что Солнцев зашел к Данилко после концерта, чтобы поблагодарить за шоу. Он также отметил, что россиянин имеет антивоенную позицию, и подчеркнул, что выступления Сердючки проходят под лирическим названием "Путин, чтоб ты сдох".

"Солнцев, как и многие другие благодарные зрители, заглянул к Андрею в гримерку поблагодарить за концерт и выразить уважение, они давно знакомы. О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из сторонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием "Путин, чтоб ты сдох"? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело", – заверили в команде знаменитости.

Напомним, ранее Верка Сердючка зажгла с грандиозным патриотическим концертом в Лос-Анджелесе, который прошел в рамках благотворительного тура Ukraine Will Win по США и Канаде. Живая очередь на шоу к звезде растянулась на несколько километров – зрители готовы были часами стоять и ждать, когда смогут попасть в зал.

До этого любимица публики выступила в Майами. Там она спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что Сердючка устроила патриотическое шоу в Нью-Йорке. Как оказалось позже, концерт был под срывом. Более того, артистка и ее команда опоздали на собственное выступление на целый час.

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