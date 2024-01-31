Воины ВСУ ликвидировали папу участницы российского шоу 'Голос. Дети': как судьба сыграла с ним злую шутку

На войне в Украине погиб отец участницы российской версии шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой, которая получила известность после исполнения песни "Кукушка" на слепых прослушиваниях в 2016 году. Оккупант без угрызений совести убивал украинских детей и взрослых гражданских, однако 15-летняя дочь-исполнительница с гордостью вспоминает папу-террориста.

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Новость о смерти захватчика его семье сообщили якобы больше месяца назад, однако никакой дополнительной информации до сих пор нет. Об этом Ярослава рассказала в своих соцсетях.

"Я ждала встречи. Я верила в чудо. Я продолжала ему писать и пишу до сих пор. Я не знаю, на что я еще надеюсь, ведь чудо так и не происходит. Мой папа погиб на поле боя... Вот такую новость сообщили нашей семье больше месяца назад. И до сих пор никаких новостей. Ничего", – заявила Ярослава, отец которой приложил руку к десяткам тысяч невинных смертей украинцев.

Судя по опубликованным россиянкой кадрам, ее отец был не последним человеком в армии – командиром штурмового подразделения. То есть, он не просто выполнял приказы, но и давал их.

Дегтярев радостно выступал на пропагандистских каналах с пафосными речами о "победе" и "оседлании своего страха".

Накануне своей позорной смерти оккупант говорил следующее: "Чтобы победить страх, надо его оседлать. Представим, что страх – определенный образ, который надо оседлать, покорить и руководить им. Но если образ оседлает тебя, выживание в бою существенно сократится. Ты должен оседлать свой страх и руководить им. Не боится только дурак. Дураков в нашем подразделении нет".

Очевидно, страх все же оседлал Дегтярева, а не наоборот.

Как писал OBOZ.UA ранее, экс-участник скандального российского проекта "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт на военную службу и отправился воевать на фронт в Украину. Самым абсурдным является то, что новоиспеченного оккупанта поддержала его жена Ксения – уроженка Украины. Женщина выдала, что несмотря на свои корни, она очень гордится мужчиной и благодарна ему за "защиту". Подробности – в материале.

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