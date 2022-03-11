Воины трогательно спели колыбельную для украинских малышей. Видео

Украинские военные Сил теробороны и ВСУ записали чувственную колыбельную для детей, ради которых они воюют за украинскую землю и борются с российскими захватчиками.

Композицию пели также звездные мужчины, которые пошли защищать Украину. Среди них актер Алексей Тритенко, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и телеведущий Владимир Остапчук. Они обратились к своим детям, которые по ним скучают и ждут дома.

"Спи, мой котик, папа тебя защищает", – обратились к малышам украинские защитники. Военные записали видео и добавили кадры детей из Украины, которые сейчас вынуждены ночевать в бомбоубежищах и подвалах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отметим, что в Силы тербороны и ряды ВСУ записались знаменитости. Мужчины поставили на паузу свою карьеру, взяли в руки оружие и пошли защищать Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинские актрисы поддержали военных, которые борются против оккупантов. Звезды кино записали чувственную молитву о защите украинских воинов.

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