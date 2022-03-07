Популярные украинские актрисы записали чувственную молитву о защите украинских воинов. Видео

Самые популярные украинские актрисы обратились к богам мировых религий с мольбой защитить наших воинов, которые борются против российских оккупантов. Обращение записали Ксения Мишина, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Наталья Денисенко, Наталья Васько, Тоня Хижняк, Татьяна Кравченко и Анна Сагайдачная.

Звезды кино опубликовали на своих страницах в Instagram слайд-шоу из жутких кадров войны в Украине и озвучили молитву (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Актрисы процитировали Библию и призвали "отбросить поступки тьмы и одеться в оружие света".

"С любовью мамы, сестры жены и дочери. Наша молитва за украинских воинов. Мы сильны, потому что мы едины. Все будет Украина", – подписала молитву Народная артистка Украины Ольга Сумская.

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Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко призналась, что сейчас ее муж актер театра и кино Андрей Фединчик, как и многие другие, пошел защищать Украину. "Каждую минуту мое сердце с ним, мне очень страшно. Я верю, что скоро это кончится победой. Мы обнимем наших любимых и родных и будем вместе", – написала актриса в Instagram.

Авторы ролика добавили субтитры на английском языке, чтобы неравнодушные со всего мира, независимо от вероисповедания, смогли обратиться к высшим силам и помолиться за украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Христина Соловий спела свою версию итальянской песни о свободе Bella ciao. Исполнительница посвятила ее защитникам Украины и всем бесстрашным соотечественникам.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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