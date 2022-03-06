Во время выступления Джамалы на немецком нацотборе Евровидения-2022 собрали 67 млн евро для ВСУ

Украинская певица Джамала выступила на финале Национального отбора на Евровидение 2022 года в Германии и собрала 67 миллионов евро на нужды украинской армии. ВСУ уже одиннадцатый день героично борются в войне, которую начала на территории нашего государства Россия.

Об этом крымско-татарская исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Певица исполнила песню "1944", написанную о геноциде своего народа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

С этой композицией она одержала победу на Евровидении в 2016 году. "Я благодарна всем, кто поддерживает нас в борьбе за право жить дома. Строить будущее под мирным небом", – написала Джамала. Все средства будут переданы на поддержку Украины, отметила певица.

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На сцене в Берлине она появилась в черном костюме и с флагом Украины. Украинка обратилась к немцам и сказала, что война идет не просто в Украине, а в первую очередь в сердце Европы.

"Я представляю не просто свое творчество, а голоса тысяч женщин, тысяч детей, которые сейчас находятся в бомбоубежищах, которые не могут быть здесь и видеть это шоу даже по телевидению", – подчеркнула Джамала.

Она также поблагодарила жителей Германии за поддержку. "Это война, происходящая в сердце Европы. Я хочу, чтобы мы не стояли в стороне, не смотрели, что там стреляют, а чтобы мы действительно были причастны к тому, чтобы помочь остановить эту войну", – добавила Джамала.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Катерина Соляр раскритиковала певицу Светлану Лободу за ее видеообращение в слезах с просьбой остановить войну в Украине. Артистка даже не вспомнила, что в нашу страну вторглась Россия, а украинский народ назвала "маленькими людьми", которые ничего не решают.