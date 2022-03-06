Журналистка в прямом эфире выругалась матом и 'разгромила' Лободу за ее слова об украинцах. Видео

Украинская журналистка и ведущая "24 канала" Катерина Соляр стала стала настоящей звездой сети после того, как в прямом эфире эмоционально раскритиковала певицу Светлану Лободу за ее видеообращение в слезах с просьбой остановить войну в Украине. Артистка даже не вспомнила, что в нашу страну вторглась Россия, а украинский народ назвала "маленькими людьми", которые ничего не решают.

Ведущую настолько это разозлило, что она сорвалась на крик и ненормативную лексику перед камерами. Катерина Соляр осудила Лободу за то, что певица побоялась даже упомянуть фамилию Владимира Путина и назвать вещи своими именами – например, Россию страной-агрессором.

"Ты не смогла сказать, что это Россия сейчас сбрасывает бомбы и ракеты на твою страну, где твой отец. У тебя не хватило смелости сказать это в глаза Путину, потому что ты надеешься, что у тебя будут концерты на России. У тебя будут концерты на России - отпоем все на похоронах Путина", – сказала ведущая.

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Она подчеркнула, что в Украине не "маленькие люди", как говорит Лобода, а великий народ. Который с голыми руками может остановить танк, помогает друг другу и поддерживает.

"Это ты – маленькие люди. Это ты – маленькая люда... Сука ты, Светлана Лобода", – заявила Катерина Соляр.

Ниже приводим полный текст речи телеведущей, видео с которой массово распространяют по соцсетям.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

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