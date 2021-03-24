Элвис Пресли, Ален Делон и Одри Хепберн: как красота легенд прошлого века передалась их внукам

Многие родители надеются, что дети и внуки будут максимально похожи на них. Так, потомки Элвиса Пресли, Одри Хепберн, Алена Делона и других звезд XX века не только переняли лучшие черты своих знаменитых на весь мир бабушек и дедушек, но и начали карьеру в шоу-бизнесе.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядят самые красивые внуки легенд прошлого века.

1. Внучка Элвиса Пресли Райли Кио, 31 год

Райли Кио – старшая дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа Дэнни Кио. Райли решила не идти по стопам своего знаменитого дедушки Элвиса Пресли, и вместо музыки с головой ушла в моделлинг и кино. Сейчас в ее фильмографии уже 20 ролей. Самые известные фильмы с ее участием – "Безумный Макс. Дорога ярости" и "Девушка по вызову".

2. Внучка Алена Делона Элисон Ле Борж, 34 года

Алена Делона называли самым красивым мужчиной 60-80‑х годов. Не удивительно, что он пользовался огромным успехом у женщин. От одного из союзов у него родился сын Энтони, который в последствии также стал актером. Энтони бросил танцовщицу Мари Элен ле Борж еще до рождения их общей дочери Элисон, поэтому девочка воспитывалась мамой, а деда впервые увидела в 11 лет. Яркая внешность, унаследованная от знаменитого дедушки, дала ей возможность сниматься в рекламе нижнего белья. Также в послужном списке Ле Борж имеются две небольшие роли в фильмах "Неоновый ангел" и "Голубой остров".

3. Внучка Одри Хепберн Эмма Феррер, 27 лет

Старшая внучка Одри Эмма Феррер никогда не знала свою бабушку, поскольку та умерла за год до ее рождения. Сейчас Эмме 27 лет, а за ее плечами – Флорентийская академия художеств и балетная школа. Феррер так же, как и ее бабушке, пришлось оставить балет из-за своего высокого роста. Однако это дало толчок к успешной карьере модели. Сейчас внучка Одри Хепберн отошла от моделлинга и полностью посвятила себя написанию картин.

4. Внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб, 21 год

У принцессы Монако Грейс Келли целых шесть красивых внучек, но наиболее похожей на знаменитую бабушку является Камилла Готтлиб – младшая дочь принцессы Стефании. Сейчас Камилла заканчивает университет Монако, путешествует, ведет блог и увлекается фотографией. Также в сфере ее интересов высокая мода и стиль. Ее соцсети пестрят фотографиями в купальниках на отдыхе в пятизвездочных отелях. Можно сказать, что внучка американской актрисы полностью довольна своей жизнью.

5. Внук Энн Гвин Крис Пайн, 40 лет

Немногие знают, что голливудский красавчик Крис Пайн – внук одной из первых "королев крика" и звезды "Дома Франкенштейна". Пайн – один из немногих представителей этого рейтинга, который стал даже успешнее своей бабушки в кинематографе. Так, актер снялся в десятках фильмов, получил множество кинонаград и прославился за границей благодаря ролям в кинолентах "Поцелуй на удачу", "Неуправляемый" и "Звездный путь".

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