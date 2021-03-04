Как сейчас выглядят внучки Брижит Бардо, Софи Лорен и других кинозвезд ХХ века

Софи Лорен, Бриджит Бардо и другие звезды прошлого века оставили след не только в истории мирового кино.

Они произвели на свет детей, чада которых унаследовали красоту и талант легендарных актрис и актеров. OBOZREVATEL узнал, как выглядят родственницы кинозвезд ХХ века.

Анн Шаррье – внучка Брижит Бардо

46-летняя Анн – популярная французская артистка и обладательница 4 премий и 4 номинаций на различные кинопремии. Ее поклонники считают, что она не менее талантлива, чем ее родственница Брижит. Наиболее запоминающаяся роль Шаррье была в триллере "Плата" 2006 года, в котором она сыграла девушку по вызову из Нидерландов. Также в 2019 году Анн снялась в комедии "Красавчик со стажем".

Уна Чаплин – внучка Чарли Чаплина

34-летняя испано-британская актриса Уна пошла по стопам своего звездного дедушки. Наибольшую известность ей принесла роль Талисы Мэйгир Старк в сериале "Игра престолов". В ее фильмографии насчитывается уже более 30 работ.

Дакота Джонсон – внучка Типпи Хедрен

Звезда "50 оттенков серого" оказалась представительницей актерской династии. Дочь знаменитых родителей Мелани Гриффит и Дона Джонсона также является наследницей актрисы Типпи Хедрен. Сейчас Дакота Джонсон строит успешную карьеру в Голливуде и активно снимается в фильмах.

Лючия София Понти – внучка Софи Лорен

Наследница Софи Лорен Лючия – еще 14-лентий подросток, однако она уже всерьез думает о будущем и даже ездит на гастроли. Дело в том, что Лючия София Понти профессионально занимается танцами, а коллектив, в котором она танцует, часто участвует в телевизионных конкурсах и ездит на гастроли по миру.

Эмма Феррер – внучка Одри Хепберн

27-летняя Эмма – американская художница и бывшая модель. Она внучка кинозвезды и гуманистки Одри Хепберн. Как и ее бабушка, Феррер сотрудничает с международной организацией ЮНИСЕФ и помогает детям из бедных стран.

Элеттра Видеманн-Росселлини – внучка Ингрид Бергман

Внучка одной из самых величайших звезд кино 37-летняя Элеттра Видеманн-Росселлини сейчас известна как писатель, кулинарный редактор, фотомодель и светская львица. Кроме звездной бабушки, у нее знаменитые родители: ее мать – итальянская актриса и модель Изабелла Росселлини, а отец – американец Джонатан Видеманн. Джонатан умудрялся сочетать диплом Гарварда и должность в Miscrosoft с работой моделью.

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