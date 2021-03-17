Морган Фриман, Роберт Де Ниро и другие: актеры, которых мы не видели молодыми

Мало кто об этом задумывался, но слава и успех не всегда приходят вовремя. Так, несмотря на бесконечные пробы в кино и упорную ежедневную работу на съемочных площадках, стать настоящими звездами Моргану Фриману, Жану Рено и другим актерам получилось не сразу.

Поэтому порой нам кажется, что эти знаменитости никогда не были молодыми. Но это не так. OBOZREVATEL решил узнать, как выглядели всемирно известные актеры в то время, когда снимались в непримечательных эпизодах, исполняя второстепенные роли.

1. Алан Рикман

Алан Рикман прославился в 42 года, после роли главного злодея в фильме "Крепкий орешек", однако настоящую славу актер приобрел после роли Снейпа в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. В 2016 году Алан Рикман умер.

2. Морган Фриман

Всемирная известность пришла к актеру в 50 лет, после выхода фильма "Уличный парень" в 1987 году. До этого Морган Фриман снимался в различных сериалах и фильмах почти 20 лет, но все его попытки стать знаменитым были безуспешными.

3. Хью Лори

Хью Лори стали узнавать на улице уже после того, как ему стукнуло 30 лет. Но всемирную славу актер обрел лишь после выхода сериала "Доктор Хаус".

4. Жан Рено

Это сейчас мы знаем в лицо Жана Рено и можем сходу назвать его последние фильмы. Но мало кто вспомнит, как выглядел Жан в молодости, поскольку этот актер стал знаменитым в 46 лет. Его жизнь перевернула встреча с Люком Бессоном и роль в фильме "Подземка".

5. Йен МакКеллен

Слава пришла к актеру после роли Гендальфа в фильме "Властелин колец". Интересно, что на тот момент Йену МакКеллену было 62 года. И это при том, что он начал сниматься в кино еще в 70-х годах, а до этого долгое время играл на сцене театра.

6. Роберт Де Ниро

Свою актерскую деятельность Де Ниро начал в возрасте 20 лет, но своего зрителя нашел после выхода фильма "Крестный отец 2". Эта роль принесла ему не только заветный Оскар, но и славу. С этого момента Роберт Де Ниро начал беспрерывно сниматься в фильмах.

7. Шон Бин

К Шону Бину слава пришла в довольно зрелом возрасте, хотя он начал сниматься в кино еще в 1985 году (Бин сыграл Рануччо в фильме "Караваджо"). Только спустя 15 лет усердной работы над своим актерским мастерством Шон Бин получил роль Боромира в кинотрилогии "Властелин колец" и стал знаменитым. Также известность актеру принесли роли Эддарда Старка в нашумевшем сериале "Игра престолов" и Ричарда Шарпа в телесериале "Приключения королевского стрелка Шарпа".

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