Софи Лорен в Украине: в сети показали архивное фото

В сети показали архивное фото легендарной итальянской актрисы и певицы Софи Лорен во время ее пребывания на Полтавщине (Украина).

Соответствующий снимок, датирован 1969 годом, был опубликован Twitter-аккаунтом History Ukraine. На нем Лорен позировала в элегантном черном платье и солнцезащитных очках. Компанию ей составили молодые девушки, которые запечатлены в национальных украинских костюмах (кадр смотрите ниже).

Отметим, что Софи Лорен посетила Полтавщину для съемок в итальяно-советской мелодраме "Подсолнухи". Они проходили в небольшом селе Чернечий Яр под Диканькой.

Как сообщает журналист Олег Леусенко в своем блоге на Live Journal, во время съемок фильма итальянская кинозвезда подружилась в украинском селе со своей сверстницей – Ниной. По словам женщины, Лорен всегда охотно принимала ее, они много общались через переводчика.

"В "Подсолнухах" мы не участвовали в массовке. Но к артистам-иностранцам бегали, общались с ними через переводчика... Когда бы я ни пришла к Софи, она всегда охотно меня принимала. Актриса призналась, что сама из многодетной семьи. А у меня тоже много братьев и сестер. К тому же мы с ней почти одного возраста. Одним словом, нам было интересно вместе. Как-то я обмолвилась, что Лорен мне словно сестра. С тех пор односельчане меня так и прозвали сестрицей Софи Лорен", – рассказывала Нина Ивановна.

Напомним, что Софи Лорен – итальянская актриса и певица. Обладательница почетных премий многих кинофестивалей – Каннского, Венецианского, Берлинского. Лауреат пяти премий "Золотой глобус"в специальной номинации "Любимица мировой публики". Первый лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке.

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