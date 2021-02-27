10 звезд, у которых есть близнецы: о некоторых из них вы точно не знали

У многих знаменитостей есть братья и сестры, с которыми они идут рука об руку по жизни с момента рождения. Актеры-близнецы на экране – распространенное явление в киноиндустрии, ведь сюжет с реальными двойниками разжигает любопытство зрителей.

Кто-то достиг потрясающего успеха вместе, а некоторые остались в тени знаменитых близнецов. OBOZREVATEL собрал известных звезд, у которых есть братья или сестры-двойняшки.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Самые известные близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен появились на свет в 1986 году. Актерский дебют состоялся в сериале "Полный дом", когда девушкам было всего по 6 месяцев. В 10 лет сестры стали самыми молодыми миллионершами в мире, а в 17 уже основали продюсерскую компанию. Бренд "Dualstar" известен во многих странах, Олсен занимаются производством собственной одежды, парфюмерии, косметики и аксессуаров. В их карьере около 20 совместных кинолент, актрисы обладают многими наградами и имеют звезду на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе.

Жизель и Патрисия Бюндхен

В этой паре успеха удалось достичь пока только Жизель Бюндхен. Бразильская супермодель призналась, что завидовала сестре Патрисии с детства, считала ее более привлекательной и успешной. С годами отношения двойняшек улучшились – сейчас девушки лучшие подруги. В семье Бюндхен пятеро сестер и все занимаются моделингом.

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Родители Скарлетт и Хантера Йоханссон хотели, чтобы они стали актерами, поэтому с детства водили детей на кастинги в рекламу. Звездный путь Йоханссоны начинали вместе, но ошеломляющий успех получила лишь Скарлетт. Хантер покинул кино и стал работать в команде президента США Барака Обамы.

Игорь и Вадим Верники

С детства Верникам родители прививали любовь к искусству, они оба мечтали об актерской карьере, но Вадим в последний момент решил поступить в университет на журналистику. В 2017 году братья создали авторскую программу "2 Верник 2" на телеканале "Культура". Игорь Верник с братом приглашают в студию известных людей и берут интервью.

Пол Винсент и Вин Дизель

Оба брата связаны с киноиндустрией: Вин Дизель стал звездой экрана, а Пол Винсент предпочел тихую монтажную карьеру, в которой создает фильмы. Дети росли без отца и жили очень бедно, а мать работала на двух работах. Кинокарьера ребят была успешной не сразу, они долго ходили на кастинги и несколько лет подряд получали отказы. Мировую славу Дизель обрел благодаря кинолентам "Форсаж".

Шон и Аарон Эшморы

Шон Эшмор известен широкой публике благодаря киноленте "Люди Икс", у него есть чуть менее популярный брат-близнец, который снимается в ТВ-шоу. Братьев часто можно увидеть в кино: Аарон играет положительных героев, а Шону достаются роли плохих парней.

Рами и Сами Малеки

Рами Малек стал популярным благодаря фильмам "Ночь в музее", "Морской бой" и "Богемская рапсодия", где играл главную роль. Его брат-близнец Сами Малек работает обычным учителем в Калифорнии.

Лаверна Кокс и М Ламар

Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаверна Кокс вошла в историю в 2014 году, когда стала первым трансгендером, которого номинировали на премию "Эмми" за актерскую работу. Зрители думали, что девушку загримировали в мужчину, но продюсеры поручили эту роль ее брату-близнецу – музыканту М Ламару.

Линда и Лесли Гамильтон

В "Терминаторе-2" клон Сары Коннор – это не профессиональный монтаж, а сестра-близнец актрисы Линды Гамильтон. В большинстве случаев людей с идентичной внешностью играет один и тот же человек, но не в этот раз.

Эштон и Майкл Кутчеры

Эштон Кутчер прославился в телевизионном шоу "Подстава", а также работой в фильме "Эффект бабочки". Далеко не все знают, что у него есть брат, который родился с церебральным параличом и в 13 лет перенес операцию по пересадке сердца.

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