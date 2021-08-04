9 влюбленных пар, которые вместе борются за медали на Олимпийских играх в Токио. Фото

Профессиональные спортсмены полностью посвящают себя тренировкам. У них нет времени на личную жизнь, но некоторые нашли свою половинку прямо на соревнованиях.

На Олимпиаде-2020 выступает много пар, которые поддерживают друг друга в самые ответственные моменты карьеры. OBOZREVATEL пишет об историях влюбленных спортсменов.

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис выступали на Олимпиаде-2020. Украинская спортсменка Элина завоевала бронзовую медаль, а ее муж Гаэль, который представлял Францию, к сожалению, не получил призового места.

Пара поженилась 16 июля 2021 года в Швейцарии.

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Пловец Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех-Романчук вместе представляли Украину на Олимпиаде-2020. Михаил завоевал серебряную и бронзовую медаль за плавание в свободном стиле, а Марина заняла 5 место по прыжкам в длину. Пара поженилась еще в 2019 году.

Супруги Тара Дэвис и Хантер Вудхолл приехали в Токио из Соединенных Штатов. Тара прыгала на Олимпиаде-2020 в длину, но не получила медали. Ее муж Хантер будет выступать на Паралимпийских играх, где пробежит дистанцию 400 и 100 метров.

Прыгуны Сэнди Моррис и Тайрон Смит выступали вместе на Олимпийских играх в Токио. Сэнди представляла на соревнованиях США, а ее муж Бермуды. Любовь спортсменов зародилась на прошлой Олимпиаде в Рио.

Шарлотт Каслик и Льюис Холланд представляли Австралию на Олимпиаде-2020. Супруги играли в регби, но вернулись домой без наград.

Суперзвезды велоспорта Лора и Джейсон Кенни представляют Великобританию. Супруги являются многоразовыми чемпионами мира. Лора и Джейсон завоевали по серебряной медали на Олимпиаде-2020. Дома за них болел сын Альберт Луи Кенни.

Супруги фехтовальщиков Герек Мейнхардт и Ли Кифер являются многоразовыми чемпионами мира. Герек на соревнованиях занял третье место, а его жена впервые в истории США завоевала золото в фехтовании на рапирах в индивидуальном первенстве.

Влюбленные Эдвард Гал и Ханс Петер Миндерхуд выступали на Олимпиаде-2020. Спортсмены уже неоднократно были вместе на различных соревнованиях по верховой езде.

Баскетболистки Сью Берд и Меган Рапино борются за победу на Олимпиаде-2020. Помолвленные спортсменки приехали из США на соревнования в Токио. Меган была капитаном американской женской сборной по футболу и является обладательницей "Золотого мяча", а Сью – трехкратная чемпионка WNBA.

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