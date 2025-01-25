Владимиру Зеленскому – 47: что известно о детях президента Украины, которые не появляются на публике 3 года

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 47 лет. Несмотря на тяжелую политическую работу, он все еще участвует в воспитании своих двоих детей: 20-летней Александры и 11-летнего Кирилла. Хотя они редко видятся с папой, однако президент периодически рассказывает детали встреч и жизни семьи.

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Чуть ли не в каждом интервью Владимира Зеленского должен обязательно быть вопрос о его потомках. То же самое происходит с первой леди Украины Еленой Зеленской. OBOZ.UA собрал основные аспекты жизни детей супругов, которые не появлялись на публике уже 3 года.

Так, по словам главы государства, Александра и Кирилл Зеленские во время войны находятся в Украине и не собираются уезжать за границу. Они "на собственном теле" понимают, как это жить под ежедневными обстрелами и воздушными тревогами.

"Не могу рассказывать все подробности из-за того, что мы должны обезопасить детей. Однако мы все в Украине. Мы все в Киеве. Если я иногда уезжаю в такие командировки, как сегодня, то мои дети постоянно находятся только в Украине", – делилась также ранее первая леди.

Сейчас 20-летняя Александра Зеленская учится в университете на юриспруденции. Девушка пошла по стопам отца, ведь президент также заканчивал юридический факультет.

По словам Елены Зеленской, Александре нравится обучение и знания в этой сфере даются ей легко. Она также добавляла, что родители не давили на дочь, когда она делала свой выбор, ведь первая леди в юности не имела возможности выбирать профессию.

Однако сейчас детям Владимира Зеленского почти не удается с ним видеться из-за занятости президента. Первая леди рассказывала, что дети с ним встречаются примерно на несколько часов раз в неделю. А вот сама Елена Зеленская видится с мужем очень редко – в основном во время совместной деловой поездки.

"Мы же воюем за их ценности, да и за свои, но прежде всего – за будущее наших детей. И это очень важно, что они есть в Украине", – делился президент Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Зеленский назвал условия для проведения выборов и признался, пойдет ли на второй срок.

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