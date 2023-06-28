Зеленская раскрыла, на кого учится 18-летняя дочь президента Украины: это один из вариантов, которые мы предлагали

Супруга президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – впервые раскрыла, на кого учится их 18-летняя дочь Александра. По словам первой леди, специальность выбирали совместными усилиями, но финальный выбор дочь сделала сама.

Видео дня

Решение Александры Зеленской ее родители поддержали, поскольку эта специальность была одной из тех, которые они предлагали. Об этом избранница президента рассказала в интервью РБК-Украина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее первая леди делилась, что подросток будет учиться в Украине на гуманитарной специальности. Теперь доподлинно известно, что дочь Владимира Зеленского учится юриспруденции.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы вели разговоры о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения от нас. Когда пора было выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей", – рассказала Елена Зеленская.

По ее словам, Александре нравится обучение и знания в этой сфере даются ей легко. Она также добавила, что родители не давили на дочь, когда она делала свой выбор, ведь первая леди в юности не имела возможности выбирать профессию.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что ей нравится, и это ей "заходит". Это идет мягко, без напряжения. У нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит эту свою дорогу. Но мы не давили на нее, потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении. И нам хотелось, чтобы она имела все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", – добавила Елена Зеленская.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Владимир Зеленский рассказал, почему его дети остались в Украине. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!