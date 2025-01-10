'Они в Киеве, вместе с другими спускаются в бомбоубежища': Зеленский рассказал о жизни своих детей в условиях войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его семья, в том числе двое детей, во время полномасштабной войны остаются в Киеве. Дочь главы государства учится в университете, а 11-летний сын – в школе.

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По словам гаранта, они проходят эту войну вместе с другими детьми. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Когда сирены, когда ракетные атаки – они в школах, в университетах спускаются в бомбоубежища. Но это такая реальность", – отметил он.

По словам Зеленского, он рад, что его дети сейчас в Украине. Это является примером для других, а также каждый день напоминает о том, ради кого воюют украинцы.

"Мы же воюем за их ценности, да, и за свои, но прежде всего – за будущее наших детей. И это очень важно, что они есть в Украине", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, где находятся ее дети – 20-летняя Александра и 11-летний Кирилл, рассказывала первая леди Украины Елена Зеленская. По словам супруги президента, несмотря на опасность, семья живет в Киеве.

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