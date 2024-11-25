Зеленская осторожно ответила на вопрос, где ее дети: не могу рассказать подробности

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, где находятся ее дети – 20-летняя Александра и 11-летний Кирилл. По словам супруги президента, несмотря на опасность, семья живет в Киеве.

Видео дня

Об этом общественная деятельница рассказала в интервью итальянскому телеканалу Rai. "Не могу рассказывать все подробности, потому что мы должны хранить детей в безопасности. Однако мы все в Украине. Мы все в Киеве. Если я иногда уезжаю в такие командировки, как сегодня, то мои дети постоянно находятся только в Украине", – поделилась гостя. Первая леди также отметила, что иногда видится с мужем Владимиром Зеленским благодаря работе.

Ведущий Бруно Веспи спросил украинку, какой момент за 1000 дней полномасштабной войны в Украине стал для нее самым трудным. По словам супруги президента, она часто получает подобный вопрос и считает, что на него тяжело найти ответ: "Если мы говорим сегодня, то сейчас самый трудный момент – это общежитие в Глухове, где два дня назад российская ракета убила 12 человек, двое детей. Это сложно".

Если бы ее спросили неделю назад, добавила Зеленская, она бы назвала родной Кривой Рог, где в результате ракетной атаки россиян была убита семья с тремя детьми. "Меня это например не утешает, потому что я хорошо знаю тот дом, в котором они жили. И когда ты видишь эти фотографии полностью сложенного дома от удара российской ракеты, дома, мимо которого ты ходил 100 раз, это тяжело переживается. И, к сожалению, таких эпизодов за эти 1000 дней у нас постоянно прибавляется. Мы считаем убитых, мы считаем пропавших и эти цифры постоянно растут", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Елена Зеленская встретилась с Папой Римским и передала ему особый подарок. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!