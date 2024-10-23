Владимир Дантес рассказал, как поездка в Харьков помогла ему 'приземлиться': езжайте в прифронтовые города, там можно радоваться

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес поделился, как поездка в Харьков, постоянно страдающий от российских террористических ударов, помогла ему "приземлиться". По словам исполнителя, находясь в городе, он смог переоценить последствия войны и убедиться, что люди продолжают радоваться жизни даже на прифронтовых территориях.

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Об этом артист рассказал в подкасте Маши Ефросининой "Квиток на Марс". Знаменитость посоветовал украинским посещать такие города, чтобы испытать новые эмоции и поднимать их экономику.

"Никогда не задумывалась, что когда мы видим какой-то масштабный обстрел, и там погибли два человека, думаем: "Слава Богу, что не больше". Это вообще нормально? Надеюсь, что ни у кого, кроме меня, такого внутри не возникает. Но у меня иногда болит из-за этого. Когда в Киеве что-то происходит – всеукраинский траур, а когда сносят школу в Харькове, что-то в Сумах, Николаеве, Херсоне, Запорожье, это исчезает иногда с инфопространства, потому что давно "трагедий" не было. И это ужас", – выразил свое мнение певец.

По словам Владимира Дантеса, люди стали более жестоко и холодно относиться к событиям войны, когда они не коснулись их или семьи. Это стало основной причиной, почему артист решил посетить Харьков, чтобы "приземлиться".

"Там я поехал к военным, и мы провели шикарный день. Я не чувствовал напряжения, я чувствовал свободу. Я ходил по заведениям во время воздушной тревоги, я ел мороженое, просыпался от взрыва и засыпал снова. Мы общались с людьми, мы смеялись, мы каждый день что-то делали", – поделился знаменитость.

Исполнитель отметил, что в настоящее время в городе работает достаточно много развлекательных заведений. По мнению артиста, к этому можно относиться по-разному. Для кого-то веселье в условиях войны может быть недопустимо, однако он воспринимает это как обычную возможность отдохнуть от постоянного стресса.

Владимир Дантес акцентировал внимание на том, что такое впечатление от Харькова он получил с точки зрения туриста, а местные могут иметь совсем другое мнение.

"Я не могу говорить, что так должно быть повсюду. Нет, это мое восприятие в те три дня, которые я там провел. Восприятие Вовы, приехавшего с какими-то проблемами здесь, и нужно было вспомнить, что есть и другие проблемы. Поэтому, если у вас что-то происходит в жизни, вы подумали, что нельзя радоваться или что-то делать, поезжайте в прифронтовой город, там можно радоваться. Оно страшно, конечно, но представьте, как вы будете себя круто чувствовать, когда из вас выйдет этот адреналин" , – отметил знаменитость.

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