Дантес получил сотрясение мозга после "адской" вечеринки: открываю глаза – почему-то плачет Надя

Украинский певец Владимир Дантес получил сотрясение мозга средней тяжести после эпатажной вечеринки в честь дня рождения клипмейкера и дизайнера Тани Муиньо. Это произошло уже по окончанию праздника, когда знаменитость пошел ночью в туалет и упал.

Об этой истории на своих страницах в Instagram рассказали Дантес и его жена, поп-исполнительница Надя Дорофеева. Она также была на вечеринке и спала, когда все произошло, но проснулась от грохота.

Тематическое празднование в "адском" стиле, напоминающем клип Тани для американского репера Lil Nas X (песня Montero), состоялось в Одессе. Звездная пара отметила, что заранее готовилась к нему, подбирала наряды, а потом "оправдывалась перед таксистом" за свой внешний вид.

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"Было супер весело. У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причем так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Выглядело это очень смешно", – рассказала Дорофеева.

Надя и Вова легли спать около 1:30. Утром Дантес решил встать в туалет. Он не помнит, что именно там произошло: возможно, он подскользнулся или потерял сознание.

"Открываю глаза – почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и все это мешает мне спокойненько уснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке", – рассказал свою версию артист.

Дорофеева в свою очередь отметила: ее разбудили громкие звуки падения. Она поняла, что супруга рядом нет, и пошла проверить, все ли в порядке.

Певица увидела, что Вова лежит без сознания на кафеле. Она попыталась привести его в чувства, но тот "лишь тихонько стонал".

"Я поливала его водой, била по щекам , пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать о чем я думала…" – описала свои действия звезда.

Надя призналась, что она растерялась и не сразу поняла, что нужно звонить в скорую. "В голове было 911 и 937 99 92 – в общем все что угодно, кроме 103", – пошутила она.

Когда певица собралась и уже набирала нужный номер, ее возлюбленный неожиданно пришел в себя, "встал и просто прошел мимо меня и лег в кровать".

"Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне уснуть, как и тошнота, которая появлялась каждый раз, когда я поворачивался", – с юмором рассказал Дантес.

Надежда добавила, что потом они посетили больницу. Медики сообщили, что у певца сотрясение средней тяжести. "Врачи были хорошие, как и вечеринка", – сказано в посте.

Отметим, что на этот рассказ звездной пары отреагировали многие украинские знаменитости. К примеру, танцор и певец Дмитрий Монатик пошутил: "Это сотрясающе!" – пошутил он.

Напомним, Муиньо отметила свой 32-й день рождения 7 декабря. Более подробно о самой вечеринке – читайте по ссылке.

Коротко о звездах:

Надя Дорофеева – 31-летняя украинская исполнительница, дизайнер и блогер. Родом из Симферополя. Начинала свою музыкальную карьеру на большой сцене с участия в группе "Время и Стекло".

Владимир Дантес (настоящая фамилия – Гудков) – 33-летний певец, теле- и радиоведущий. Родом из Харькова. До 2015 года – участник поп-группы "ДиО.фильмы".

Свадьба Нади и Вовы состоялась 8 июля 2015 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева представила новый клип на кавер песни "Я твоя не первая" группы "Тату". В черно-белом ролике артистка предстала в необычном для себя чувственном образе и заплакала, растрогав фанатов.