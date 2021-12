Дантес на шпильках и Дорофеева с рогами: как прошел день рождения звездной украинки Тани Муиньо. Фото

Во вторник, 7 декабря, свой 32-й день рождения отметила известный дизайнер и режиссер из Украины Таня Муиньо, которая снимала клипы для именитых западных звезд и артистов отечественного шоу-бизнеса. Поздравить клипмейкера пришли музыканты Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Поскольку вечеринка проходила в особенном "адском" стиле, то и звездные супруги появились на торжестве в соответствующих экстравагантных образах.

В своих Instagram-stories Надежда опубликовала видео, на котором видно эпатажный наряд ее мужа – красные латексные сапоги на шпильке, кожаные брюки и яркий розовый макияж глаз. Сама же певица похвасталась необычным головным убором – рогами Малефисенты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Таня Муиньо в этом году стала автором лучшего клипа в мире на песню MONTERO (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X. Его действие разворачивается в глубинах ада, а происходящее напоминает видеоигру, в которой доспехи игроков – бесконечная эротическая фантазия создателя. Именно в таком стиле талантливая украинка отметила свой день рождения в одном из заведений Одессы.

Помещение было украшено шарами в виде огня, у гостей на головах были рога, а комнату поглощал насыщенный красный свет. На белых скатертях виднелись потеки крови, на столах стояли золотые канделябры с горящими свечами, на полу валялись стодолларовые купюры. Настоящие или нет – неизвестно. В центре стоял шест, вокруг которого танцевала именинница и украинская артистка Ева Бушмина (LAYAH).

Все присутствующие придерживались дресс-кода, а само торжество, без преувеличений, напоминало преисподнюю.

Для справки:

Таня Муиньо – украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссёр. Известная своей работой над клипами популярных исполнителей: Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и др.

Рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

В 2021 году получила премию American Music Awards в номинации "Видео года" за работу MONTERO (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X.

