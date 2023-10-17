Виталий Козловский сообщил фанам, что больше не в Нацгвардии: что известно о службе певца

Известный украинский певец Виталий Козловский в июне этого года получил повестку, после чего начались его боевые учения на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж". Далее артиста ждали первые выезды на передовую. Однако сегодня, 17 октября, он сообщил, что больше не в Нацгвардии.

С таким заявлением 38-летний музыкант вышел к фанатам в своих InstaStories. В подробности артист вдаваться не стал, впрочем пообещал сделать это позже.

"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности вскоре", – подписал Козловский снимок военного рюкзака.

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Очевидно, что со службы полностью певец не ушел, а только перестал быть бойцом штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Не так давно он извещал поклонников, что его перевели в другую воинскую часть.

"Сейчас приехал в Киев, по приказу меня перевели в другую часть, не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше", – рассказывал музыкант меньше недели назад.

Отметим, что Козловский крайне осторожно рассказывает о своей службе, особенно местах дислокации. В августе он был в Донецкой области – показывал фото из Краматорска.

"Это краматорский железнодорожный вокзал. Мурашки по коже. В прошлом году здесь произошло много горя", – делился тогда исполнитель.

Как изменился Виталий Козловский за 21 год музыкальной карьеры, и с чего она началась – узнайте в нашем материале.

Напомним, до сих пор продолжаются разборки между Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Согласно судебному решению, исполнитель должен выплатить бывшему руководителю три миллиона гривен за нарушение авторских прав. Козловский утверждает, что выплатил уже миллион гривен, еще должен заплатить – два. Однако, пожаловался в Instagram, что деньги продолжают списывать с карты даже сейчас – когда он стал военным. По словам Козловского, он не может удовлетворить какие-либо собственные потребности, потому что почти все деньги идут на взыскание долга.

Как писал OBOZ.UA, Кондратюк публично ответил на обвинения Козловского, что тот забирает почти всю его военную зарплату и озвучил суммы, которые получил от исполнителя в качестве долга – за пять лет 42 803,29 грн. Все подробности – по ссылке.

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