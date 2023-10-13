Кондратюк озвучил сумму средств, которые ему выплатил военный Козловский, и намекнул, что тот должен еще кому-то

Громкие разборки между продюсером Игорем Кондратюком и певцом и воином ВСУ Виталием Козловским набирают обороты. Кондратюк публично ответил на обвинение Виталия, что забирает почти всю его военную зарплату и озвучил суммы, которые получил от исполнителя в качестве долга – за пять лет 42 803,29 гривен.

Продюсер утверждает, что за последние месяцы пришло "в августе 4608,26 грн, в сентябре – 4586,70 грн". Об этом Кондратюк написал на своей странице в Facebook. "Я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть", – пишет Кондратюк.

"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда – обманывает", - утверждает Кондратюк.

Видео дня

По его словам, с момента установления на учет в одну из частей Нацгвардии в пользу Кондратюка взимается только 1/5 часть зарплаты Козловского. Но предположил, что если с карточки списывается большая часть, то "деньги взимаются еще в чью-то пользу". Мол, возможно, Козловский кому-то еще должен или выплачивает кредит, о котором не знает или забыл. "Я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть", – пишет Кондратюк.

Игорь Кондратюк перечислил, сколько всего он получил средств от Виталия: "За 2019 год 0,00 грн; 2020 год – 0,00 грн; 2021 год – 28627,11 грн; 2022 год – 4981,22 грн; и 2023 год – 9194 ,96 грн. Пока в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы, которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал".

Напомним, судебные разбирательства между продюсером Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским продолжаются уже более десяти лет. Согласно судебному решению, исполнитель должен выплатить бывшему руководителю три миллиона гривен за нарушение авторских прав. Козловский утверждает, что выплатил уже миллион гривен, еще должен заплатить – два. Однако пожаловался в Instagram, что деньги продолжают списывать с карты даже сейчас – когда он стал военным. По словам Козловского, он не может удовлетворить какие-либо собственные потребности, потому что почти все деньги идут на взыскание долга. Мол, военные из заработной платы перекрывают часть своих нужд, а певец не может приобщиться к этому сбору. За такую позицию Кондратюку изрядно прилетело в соцсетях: и от подписчиков, и от коллег.

Ранее OBOZ писал, что Кондратюк обратился к Козловскому после обвинений в "взыскании военной зарплаты", но быстро удалил комментарий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!