От танцев с Русланой до службы в ВСУ: как изменился певец Виталий Козловский за 21 год на сцене

В далеком 2002 году талантливый львовянин Виталий Козловский мечтал стать известным артистом, для чего уже делал свои первые шаги на сцене. Поначалу, правда, не как певец, а как танцовщик шоу-балета известной Русланы Лыжичко, участником фан-клуба которой он был все свое детство. Впоследствии юноше представился случай продемонстрировать свои вокальные способности на всю страну, спев в программе "Караоке на Майдане". После победы в шоу и начался путь Козловского в отечественном шоу-бизнесе.

Путь этот оказался тернист. До сих пор не утихает скандал между Козловским и его экс-продюсером Игорем Кондратюком. Певец должен своему бывшему наставнику три миллиона гривен за нарушение авторских прав, а сейчас он обвиняет шоумена в том, что тот забирает почти всю его военную зарплату. Громкие разборки продолжаются прямо сейчас, а редакция OBOZ.UA тем временем предлагает посмотреть, как менялся певец за 21 год своей карьеры.

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Как мы уже отметили, юный Козловский был в фан-клубе тогда уже известной певицы Русланы Лыжичко. 14-летнего Виталия даже можно увидеть в музыкальном фильме артистки "Последнее Рождество 90-х". В 2002 году он становится участником модерн-балета "Жизнь", который сотрудничает со звездой. Козловский выступает на одной сцене со своим кумиром как танцовщик.

Свои первые деньги благодаря выступлениям Виталий начал зарабатывать еще в 10 классе. Тогда он работал танцовщиком в ночном клубе. Происходило все под пристальным наблюдением родителей, которые заботились, чтобы сын еще и отлично учился.

Прорыв в карьере Козловского происходит в 2002 году, когда Игорь Кондратюк приехал с мегапопулярной программой "Караоке на Майдане" во Львов. Виталий сразу понял, что не может упустить этот случай. 17-летний парень спел на шоу лирический хит "Вона" группы "Плач Єремії" и сумел поразить своим талантом не только зрителей, но и самого Кондратюка. После победы вокалист отправился в Киев, где принял участие в проекте "Шанс". И на этот раз певца вновь ждал триумф.

После победы в "Шансе" в 2003 году Козловский начал сотрудничать с Кондратюком. Соблазнительный образ молодого певца с длинными волосами становится все более узнаваемым. Слушатели, а особенно слушательницы, сходят с ума от лирических хитов "Знаєш", "Небо плаче грозами", "Моє море" и других.

В 2009 году артист отважился на кардинальные изменения во внешности, избавившись от своей визитной карточки – длинных волос. Это был смелый шаг, однако еще более заметные трансформации его имиджа произойдут позже.

2012 год стал переломным в карьере певца. В это время он разрывает рабочие отношения с Кондратюком и отправляется в свободное плавание. Он записывает несколько треков, снимает клип с Аланом Бадоевым, начинает и сам заниматься продюсированием. В 2014-м выходит его первый в качестве сольного певца альбом "Будь сильнее".

Важно то, что авторские права на все прошлые хиты певца, которые и принесли ему широкую популярность, принадлежат Игорю Кондратюку, а точнее "Украинской музыкальной издательской группе". То есть, петь эти треки после расторжения сотрудничества с продюсером Козловский не мог. Не мог, но пел, что и стало причиной громкого и затяжного конфликта, который продолжается до сих пор.

Между тем, Козловский продолжает сильно меняться. Он делает еще более короткую стрижку, отращивает черную густую бороду, начинает активно наращивать мышцы и с гордостью делится снимками своего накачанного тела в соцсетях.

Был в жизни звезды период, когда он решил стать блондином и перекрасил волосы в белый. Многие фанаты отнеслись к этим изменениям скептически и призвали певца вернуть прежний имидж. Он не сразу, но прислушивался.

Еще одним весомым, а возможно, и самым весомым этапом в жизни артиста стала мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. В июне 2023 года Козловский сообщил фанам: "Вот и ко мне пришла повестка". После этого он приступил к боевой подготовке на полигоне и сообщил, что стал частью бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Из-за службы в армии певцу пришлось подстричься и побрить бороду. Свою творческую деятельность и выступления он поставил на паузу, хотя порой возвращается на сцену ради благотворительных концертов.

В соцсетях певец-военный делится подробностями своего пребывания на передовой. Признается, что ему нелегко – служба изнуряет, а к постоянному риску смерти невозможно привыкнуть.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу. Хотя, очень скучаю по своим и по сцене", – подписал одно из своих военных фото артист.

Напомним, судебные разбирательства между продюсером Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским продолжаются уже более десяти лет. Согласно судебному решению, исполнитель должен выплатить бывшему руководителю три миллиона гривен за нарушение авторских прав. Козловский утверждает, что выплатил уже миллион гривен, еще должен заплатить – два. Однако, пожаловался в Instagram, что деньги продолжают списывать с карты даже сейчас – когда он стал военным. По словам Козловского, он не может удовлетворить какие-либо собственные потребности, потому что почти все деньги идут на взыскание долга.

Как писал OBOZ.UA, Кондратюк публично ответил на обвинения Козловского, что тот забирает почти всю его военную зарплату и озвучил суммы, которые получил от исполнителя в качестве долга – за пять лет 42 803,29 грн. Все подробности – по ссылке.

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