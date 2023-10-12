Козловский подтвердил, что Кондратюк забирает половину его военной зарплаты. В чем суть скандала на 3 миллиона гривен

Мобилизированный певец Виталий Козловский, летом вступивший в ряды Нацгвардии и отправившийся на фронт, прокомментировал скандал об отчислениях его заработной платы в пользу бывшего продюсера Игоря Кондратюка. Суды и исполнительные производства между звездами длятся уже 10 лет. Судья постановил, что артист должен выплатить бывшему наставнику три миллиона гривен за исполнение песен, права на которые ему не принадлежали.

Когда исполнитель стал военным, взыскания не прекратились. По словам Козловского, он не может распоряжаться заработанными средствами. Об этом певец рассказал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уже 1 миллион гривен я оплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должен заплатить еще 2 миллиона. Сегодня воинская часть отчисляет от моего денежного обеспечения процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет. Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", - пояснил Козловский.

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Артист посетовал, что в гражданской жизни воспринимал эти списания легче, чем на передовой. По его словам, бойцы из заработной платы перекрывают часть нужд, а певец не может приобщиться к этим покупкам финансово.

"К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание на время прохождения военной службы. Ответ был таким, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Я не собираюсь жаловаться, спекулировать статусом военного и говорить пафосные вещи о том, что мне должны забыть эти деньги . Сочувствия мне не нужны, потому что история не об этом. Если суд постановил, что я их должен платить – я буду платить", – добавил нацгвардеец.

Впервые о взысканиях с Козловского в статусе военного рассказал продюсер Вадим Лисица в Facebook. "Львиную долю военной зарплаты, которую получает Виталик, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным", – написал тогда он.

Игорь Кондратюк уже отреагировал на мобилизацию своего бывшего подопечного в интервью Славе Демину на YouTube.

"Конфликт был. Суды были. Все он проиграл. Должен мне деньги. Ничего не платит. Это его жизнь. Меня интересует только то, выполнит ли он по суду то, что ему приписано. Суды выиграны. Штрафы нужно платить. Он, как мужчина , должен заплатить. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хотел бы, чтобы относились ко мне", – сказал продюсер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Козловский резко высказывался о скандале с бывшим наставником и объяснял, как пытался решить спорный вопрос. Подробнее об этом – читайте в материале.

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