Виновник "голодной тусы" Залиско пожаловался, что за два дня остался без доходов. Видео

Ольга Липич
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Виновник 'голодной тусы' Залиско пожаловался, что за два дня остался без доходов. Видео

Украинский блоггер-миллионник Александр Залиско, попавший в скандал из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов, заявил, что бренды расторгли с ним рекламные контракты. Он отметил, что за два дня остался без дохода.

Видео с обращением Залиско опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 30 ноября. Блогер отметил, что это для него "огромный удар" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За двое суток меня лишено фактически всех источников доходов – крупнейшие национальные бренды разорвали соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный. Я читаю тонны злобных комментариев и угроз, как и тонны комментариев поддержки", – сказал он .

Видео дня
Залиско записал видео с извинениями

Блогер попросил прощения у украинцев, однако заявил, что "это в природе человека праздновать свои дни".

"Хочу искренне извиниться перед теми людьми, чьи чувства и патриотические ценности я совершенно нечаянно задел. Поверьте: это было сделано не намеренно. Первый и последний раз. Это была необдуманная ошибка", – подчеркнул блогер, добавив, что в этот день на телеканалах транслировали юмористический контент, а в ночных клубах проводили вечеринки.

Также Залиско отметил, что его вызвали на допрос к следователю якобы из-за нарушения карантинных норм. В полиции составили по этому факту протокол. Блогера могут оштрафовать на 17 тысяч гривен.

"Формально – за нарушения карантина, но фактически я понимаю, что из-за другого", – добавил он.

Отметим, что 27 ноября Залиско праздновал День рождения и пригласил известных блогеров. В этот день в Украине чтили память жертв голодоморов. Вечеринку прозвали "голодной тусой" из-за поста ведущего праздника, Владимира Остапчука, так подписавшего фотографию праздничного стола. Позже он извинился за это.

Скриншот поста Владимира Остапчука

Среди гостей были блогеры Саша Бо, Натали Литвин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская и другие. После скандала известный украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine, отказались от сотрудничества с блогерами, которые присутствовали на вечеринке.

Гости на вечеринке Залиско
Гости на вечеринке Залиско

Позже знаменитости начали записывать видео и выкладывать в соцсетях сообщения с извинениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Татьяна Самбурская прокомментировала свое участие в скандальной вечеринке и сказала, что не знала о Дне памяти жертв Голодоморов 27 ноября. Она также обвинила СМИ в том, что они якобы не освещают важные темы.

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