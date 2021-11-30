Виновник 'голодной тусы' Залиско пожаловался, что за два дня остался без доходов. Видео

Украинский блоггер-миллионник Александр Залиско, попавший в скандал из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов, заявил, что бренды расторгли с ним рекламные контракты. Он отметил, что за два дня остался без дохода.

Видео с обращением Залиско опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 30 ноября. Блогер отметил, что это для него "огромный удар" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За двое суток меня лишено фактически всех источников доходов – крупнейшие национальные бренды разорвали соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный. Я читаю тонны злобных комментариев и угроз, как и тонны комментариев поддержки", – сказал он .

Видео дня

Блогер попросил прощения у украинцев, однако заявил, что "это в природе человека праздновать свои дни".

"Хочу искренне извиниться перед теми людьми, чьи чувства и патриотические ценности я совершенно нечаянно задел. Поверьте: это было сделано не намеренно. Первый и последний раз. Это была необдуманная ошибка", – подчеркнул блогер, добавив, что в этот день на телеканалах транслировали юмористический контент, а в ночных клубах проводили вечеринки.

Также Залиско отметил, что его вызвали на допрос к следователю якобы из-за нарушения карантинных норм. В полиции составили по этому факту протокол. Блогера могут оштрафовать на 17 тысяч гривен.

"Формально – за нарушения карантина, но фактически я понимаю, что из-за другого", – добавил он.

Отметим, что 27 ноября Залиско праздновал День рождения и пригласил известных блогеров. В этот день в Украине чтили память жертв голодоморов. Вечеринку прозвали "голодной тусой" из-за поста ведущего праздника, Владимира Остапчука, так подписавшего фотографию праздничного стола. Позже он извинился за это.

Среди гостей были блогеры Саша Бо, Натали Литвин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская и другие. После скандала известный украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine, отказались от сотрудничества с блогерами, которые присутствовали на вечеринке.

Позже знаменитости начали записывать видео и выкладывать в соцсетях сообщения с извинениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Татьяна Самбурская прокомментировала свое участие в скандальной вечеринке и сказала, что не знала о Дне памяти жертв Голодоморов 27 ноября. Она также обвинила СМИ в том, что они якобы не освещают важные темы.