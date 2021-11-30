Блогер Самбурская бессмысленно оправдалась за "голодную тусу" и нарвалась на насмешки

Блогер Татьяна Самбурская прокомментировала свое участие в скандальной вечеринке на дне рождения Александра Залиско. Известная украинка сказала, что не знала о Дне памяти жертв Голодоморов 27 ноября, а также обвинила СМИ в том, что они якобы не освещают важные темы.

Об инциденте блогер высказалась в сторис в своем Instagram-аккаунте. Она также записала видео, в котором предложила не выбрасывать еду в мусорные контейнеры, а оставлять возле них. Отметим, что в сети такие "извинения" Самбурской вызвали насмешки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Очень жаль, что СМИ, телевидение так громко не кричали об этом дне, как о том, что была вечеринка", – заявила блогер.

Видео дня

После публикации такого видео Самбурская продолжила высказывать свое мнение насчет скандала. Она написала: мол, государство должно выделять деньги на еду для бездомных, но "СМИ не кричат" о проблеме.

Она также пожалела о том, что медиа не сообщали о ее розыгрыше в сети 10 автомобилей среди подписчиков.

Самбурская утверждает: некоторые победители продали машины и эти деньги их "спасли". По ее словам, "добро так не помнят, как зло".

"Жаль, что о хороших поступках молчат", – пожаловалась девушка.

Видео с комментарием о вечеринке:

В ответ блогеру журналистка Марьяна Пецух написала в Facebook: "Таких тупых извинений я давно не видела".

Она обратила внимание, что в своих сторис Самбурская допустила ошибку, использовав российскую аббревиатуру "СМИ", хотя остальной текст был на украинском языке.

"Парад тупых продолжается, не глупых, потому что пишут извинения параллельно, чтобы не потерять рекламодателей. Тупых, потому что не знают, что за пределами их пузырька существуют "ЗМІ" – не СМИ, которые не донесли якобы информацию", – отметила Пецух.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Самбурская – известная украинская блогер. Родом из Ивано-Франковска.

Начинала свою деятельность с YouTube (в 2015 году), но потом более активно занялась Instagram-аккаунтом. На последний подписано больше 1,5 млн пользователей.

Заняла 21-е место в рейтинге "Топ-50 блогеров Украины" по версии издания "Фокус".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как известные блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar с эротическими костюмами и пошлыми конкурсами 27 ноября.

Каждую четвертую субботу ноября граждане вспоминают жертв Голодоморов и этот день является скорбным.

После резонанса с блогерами-участниками "голодной тусы" отказался работать ряд компаний: украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот", JYSK Ukraine.