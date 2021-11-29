Украинские бренды отказались сотрудничать с блогерами из-за 'голодной тусы' в День памяти жертв Голодомора

Украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine отказались от сотрудничества с блогерами, присутствовавшими на дне рождения Александра Залиско 27 ноября. Представители компаний заявили, что поведение лидеров мнений в День памяти жертв Голодоморов было неприемлемым.

Такие известные Instagram-личности, как Саша Бо, Натали Литвин, Таня Самбурская и другие могут остаться без рекламных контрактов навсегда. Об этом основатели бренда одежды рассказали изданию Львівські новини.

Из-за того, что блогеры-миллионники устроили эротическую вечеринку в скорбный день, их начали массово критиковать в сети. Реакция рекламодателей, сотрудничавших с гостями на празднике, не заставила себя ждать.

Видео дня

"Дело в том, что мы транслируем. Если мы – лидеры мнений, мы должны показывать определенные ценности и придерживаться их. Главное: что мы празднуем, в каком стиле отмечаем и где мы празднуем в этот день! И, собственно, поэтому бренд "Andreas Moskin" со всеми деятелями этой вечеринки прекращает сотрудничество", – рассказали основатели бренда.

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко взял комментарий у представителей сети магазинов Метро, которые сообщили, что в будущем будут избегать сотрудничества с гостями скандальной вечеринки. Ответ он выложил в свой Telegram- канал.

"Компания METRO Украина считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами: Александром Залиском, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком, поведение и действия которых демонстрируют пренебрежение к трагическим событиям украинской истории", – сказано в комментарии.

Отметим, что через два дня после вечеринки ведущий празднования и автор изречения "Голодная туса" Владимир Остапчук обратился к аудитории с извинениями. Мужчина заверил, что его слова не имели отношения к Голодоморам, а сам он просто не подумал о последствиях.

В комментариях телеведущего обвинили в лицемерии. Некоторые подписчики решили, что извинения спровоцировал бойкот от украинских брендов.

OBOZREVATEL рассказывал, что известные блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах.

Украинцы подвергли критике лидеров мнений, ведь каждую 4 субботу ноября граждане вспоминают жертв Голодоморов и традиционно этот день принято считать скорбным.