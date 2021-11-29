Украинские бренды отказались сотрудничать с блогерами из-за "голодной тусы" в День памяти жертв Голодомора

Катерина Малай
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Украинские бренды отказались сотрудничать с блогерами из-за 'голодной тусы' в День памяти жертв Голодомора

Украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine отказались от сотрудничества с блогерами, присутствовавшими на дне рождения Александра Залиско 27 ноября. Представители компаний заявили, что поведение лидеров мнений в День памяти жертв Голодоморов было неприемлемым.

Такие известные Instagram-личности, как Саша Бо, Натали Литвин, Таня Самбурская и другие могут остаться без рекламных контрактов навсегда. Об этом основатели бренда одежды рассказали изданию Львівські новини.

Из-за того, что блогеры-миллионники устроили эротическую вечеринку в скорбный день, их начали массово критиковать в сети. Реакция рекламодателей, сотрудничавших с гостями на празднике, не заставила себя ждать.

Видео дня
"Голодная туса" блогеров
Александр Залиско устроил вечеринку 27 ноября

"Дело в том, что мы транслируем. Если мы – лидеры мнений, мы должны показывать определенные ценности и придерживаться их. Главное: что мы празднуем, в каком стиле отмечаем и где мы празднуем в этот день! И, собственно, поэтому бренд "Andreas Moskin" со всеми деятелями этой вечеринки прекращает сотрудничество", – рассказали основатели бренда.

С блогерами прекращают сотрудничество
Лидеры мнений могут остаться без рекламных контрактов

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко взял комментарий у представителей сети магазинов Метро, которые сообщили, что в будущем будут избегать сотрудничества с гостями скандальной вечеринки. Ответ он выложил в свой Telegram- канал.

"Компания METRO Украина считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами: Александром Залиском, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком, поведение и действия которых демонстрируют пренебрежение к трагическим событиям украинской истории", – сказано в комментарии.

Метро отказались от сотрудничества с блогерами
Ответ сети "Фокстрот".
Ответ торговой марки "Флинт".
Ответ "Розетки".
Ответ "Киевстар".
Ответ сети магазинов "Ева".
Ответ JYSK Ukraine.
Ответ "Новой почты".

Отметим, что через два дня после вечеринки ведущий празднования и автор изречения "Голодная туса" Владимир Остапчук обратился к аудитории с извинениями. Мужчина заверил, что его слова не имели отношения к Голодоморам, а сам он просто не подумал о последствиях.

В комментариях телеведущего обвинили в лицемерии. Некоторые подписчики решили, что извинения спровоцировал бойкот от украинских брендов.

Подписчики не поверили в искренность Владимира

OBOZREVATEL рассказывал, что известные блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах.

Украинцы подвергли критике лидеров мнений, ведь каждую 4 субботу ноября граждане вспоминают жертв Голодоморов и традиционно этот день принято считать скорбным.

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