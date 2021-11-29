Блогеры начали извиняться за 'голодную тусу' после отказа брендов в сотрудничестве. Фото и видео

Блогер Александр Залиско, который в День памяти жертв Голодоморов устроил эротическую вечеринку, извинился перед людьми, чувства которых он задел. Также к нему присоединились Таня Самбурская и Александр Куровский с женой.

Так, в сторис на своей странице в Instagram Залиско отметил, что его извинения не касаются людей, которые "подтянулись на шум". Он также заявил, что ему звонила полиция по поводу вечеринки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу извиниться перед теми, чьи чувства задел. Но не перед теми, кто просто подтянулся на шум", – подчеркнул Залиско.

Видео дня

В свою очередь Самбурская сказала, что она не знала о Дне памяти жертв Голодоморов в субботу. "Извините, что не знала о том, что в субботу был такой день", – заявила блогерша.

Александр Куровский от себя и своей жены также принес извинения.

"Мы были приглашены на день рождения близкого друга. Как всегда, выставляли сторис с празднования, потому что хотели разделить вечер с нашими близкими людьми. Сейчас нет никаких оправданий за наши сторис. Ни я, ни жена никоим образом не хотели празднованием обидеть чувства людей и скорби", – пояснил он.

В то же время правоохранители составили административный протокол на организатора мероприятия – 29-летнего жителя Черновицкой области – за нарушение карантинных правил, сообщается на Facebook-странице полиции Львовской области. Ему грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные украинские блогеры попали в громкий скандал, когда устроили эротическую вечеринку во Львове в День памяти жертв Голодоморов. Они собрались на празднование дня рождения черновицкой Instagram-звезды Александра Залиска. На вечеринке засветились Саша Бо, Натали Литвин, Таня Самбурская и другие.

Позднее стало известно, что от сотрудничества с указанными блогерами отказался ряд компаний, среди которых: бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine.