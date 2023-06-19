Винник впервые нарушил молчание и показал, как его изменила болезнь. Фото до и после

Больше года об известном украинском певце Олеге Виннике ничего не было известно. Артист полностью исчез из информационного пространства, а о его местонахождении и вероятной болезни распространяли немало слухов. И вот наконец музыкант решил расставить все точки над "і" и ответить на вопросы, которые так беспокоили его фанов. По крайней мере, в Интернете появился анонс первого за время полномасштабной войны интервью знаменитости.

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В коротком ролике-тизере, которое вышло на YouTube-канале "Крупным планом", можно увидеть свежие кадры с Винником. OBOZREVATEL предлагает сравнить, как изменился певец з последние полтора года своего отсутствия.

Как мы уже заметили, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Берлине. В тизере интервью от Винника можно услышать, что с таким же недугом в Германии встречается всего 2% людей.

На черно-белых кадрах можно разглядеть, как изменился певец за период борьбы с болезнью. В сети и ранее появлялись редкие его снимки после "исчезновения", но на них чаще всего Винник прятал лицо за солнцезащитными очками и кепкой. В этот же раз музыкант смело позировал перед камерами.

Певец, как можно понять из видео, начал носить очки для зрения прямоугольной формы с оправой средней толщины. Волосы исполнителя стали куда длиннее. Он также отрастил густую бороду.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волновал вопрос, почему же певец решил так резко исчезнуть. Он никак не высказывается о войне и не информирует о своей волонтерской деятельности. Недавно Винник все же зашел в свой Instagram, где не появлялся больше года, однако обращаться к аудитории не стал. Зато удивил фанов странным поступком.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появилась информация, что Винник не собирается возвращаться в Украину. По словам инсайдеров, артист уже "сжигает мосты" с украинскими экс-коллегами, в частности приостановил связи со своим продюсером Александром Горбенко.

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